Un tribunal de EE. UU. dicta sentencia sobre la Green Card: plazos y nuevos requisitos

Un programa fundamental que otorga el derecho a vivir y trabajar en EE. UU. — la lotería de la Green Card (Visa de diversidad — DV) sale de la incertidumbre. Un tribunal federal de EE. UU. ha ordenado al Departamento de Estado organizar oficialmente la lotería DV-2027 que había sido retrasada.

Esta decisión judicial abre el camino para el inicio del concurso esperado por millones de solicitantes.

¿Cuándo comenzarán las inscripciones y cuándo se anunciarán los ganadores?

El tribunal federal ha establecido plazos precisos y estrictos para la organización del proceso de lotería:

Inicio de inscripciones: El proceso de registro de solicitudes debe comenzar a más tardar el 1 de noviembre; debe comenzar;

Duración: El proceso de solicitud para los aspirantes estará abierto durante 30 días; estará abierto durante 30 días;

Anuncio de resultados: De acuerdo con las instrucciones del tribunal, los ganadores de la lotería deben ser anunciados antes del 3 de diciembre. deben ser anunciados.

2 novedades y requisitos importantes para la DV-2027

Se señalan varias condiciones importantes para los participantes en el concurso de la Green Card de este año:

Tarifa de participación de 1 dólar: Este año se prevé una tarifa de 1 dólar estadounidense para participar en la lotería;

Pasaporte extranjero obligatorio: Es estrictamente obligatorio tener una copia electrónica de un pasaporte extranjero válido al momento de la solicitud.

¿Cuándo se anunciará el procedimiento oficial?

La fecha exacta de inicio de las solicitudes, las instrucciones técnicas y el procedimiento detallado serán publicados pronto por el Departamento de Estado de EE. UU. en sus sitios web oficiales. Se recomienda a los solicitantes confiar solo en fuentes oficiales y tener cuidado con sitios fraudulentos.