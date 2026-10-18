¿Cuándo comienza la lotería de la Green Card? Un tribunal fija una nueva fecha

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¿Cuándo comienza la lotería de la Green Card? Un tribunal fija una nueva fecha

Un tribunal federal del distrito sur de California ordenó al Departamento de Estado comenzar a aceptar solicitudes para la lotería de la Green Card DV-2027 a más tardar el 1 de noviembre de 2026. El registro para este programa debía comenzar en el otoño de 2025, pero no se abrió en la fecha prevista.

El 14 de octubre, la jueza Jinsook Ohta aprobó la petición del bufete de abogados Red Eagle Law, que presentó una demanda contra el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Según la decisión inicial, el Departamento de Estado debía anunciar las fechas de inscripción antes del 15 de octubre y comenzar a aceptar solicitudes a más tardar el 18 de octubre. También se planeaba anunciar los resultados de los participantes seleccionados antes del 19 de noviembre. Sin embargo, las partes solicitaron conjuntamente un aplazamiento de dos semanas, lo cual fue aprobado por el tribunal.

Según Red Eagle Law, el calendario actualizado establece que las fechas de inscripción deben anunciarse antes del 29 de octubre, la recepción de solicitudes debe abrirse a más tardar el 1 de noviembre y los participantes seleccionados deben ser notificados antes del 3 de diciembre.

Al mismo tiempo, la decisión judicial no significa que la lotería esté total y definitivamente restablecida. La administración de Donald Trump podría apelar la decisión. Sin embargo, la apelación por sí sola no suspende automáticamente la ejecución del fallo judicial.

Al 16 de octubre, la recepción de solicitudes en el sitio web oficial del programa DV-2027 aún no ha comenzado.

¿Por qué se retrasó la lotería?

El registro para el programa DV-2027 debía comenzar en el otoño de 2025. Pero el Departamento de Estado de EE. UU. no anunció la apertura de las solicitudes. En noviembre pasado, las autoridades informaron que se realizarían cambios en el procedimiento de participación y que las nuevas fechas se anunciarían más adelante.

En agosto de 2026, el bufete Red Eagle Law demandó al Departamento de Estado para obligarlo a realizar la lotería. Aunque en septiembre el tribunal rechazó la solicitud de medidas urgentes, continuó con el proceso judicial.

Lotería Green Card DV-2027Red Eagle LawJinsook OhtaDepartamento de Estado de EE. UU.Estados Unidos
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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