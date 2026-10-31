La Green Card nuevamente suspendida: la Corte de Apelaciones de EE. UU. toma una decisión inesperada

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La Green Card nuevamente suspendida: la Corte de Apelaciones de EE. UU. toma una decisión inesperada

Esperada con ansias por millones de personas en todo el mundo, la Green Card (DV-2027) permanece en la incertidumbre. La Corte de Apelaciones de EE. UU. ha suspendido temporalmente la ejecución de la decisión de un tribunal inferior que ordenaba el inicio de las solicitudes para la DV-2027 a partir del 1 de noviembre.

Debido a esta nueva orden judicial, la fecha oficial de inicio de las inscripciones del programa se ha pospuesto indefinidamente.

Batallas judiciales: Conflicto entre la administración y los defensores de derechos

El retraso en el inicio de la lotería se debe a las disputas legales entre el gobierno estadounidense y los abogados:

  • Decisión del tribunal inferior: Tras una demanda colectiva de un grupo de abogados, un tribunal inferior había obligado al Departamento de Estado de EE. UU. a abrir las solicitudes para la DV-2027 a partir del 1 de noviembre;

  • Apelación de la Casa Blanca y la administración: La administración estadounidense presentó inmediatamente una apelación ante la Corte de Apelaciones contra esta decisión obligatoria;

  • Congelación temporal: La Corte de Apelaciones suspendió la ejecución de la decisión hasta que el caso sea examinado a fondo. Actualmente, las audiencias y los procesos legales continúan.

DV-2027: ¿Qué cambios importantes y nuevos requisitos se esperan?

Si el programa se reactiva, los candidatos deberán cumplir con una serie de nuevos requisitos más estrictos:

  • Tarifa simbólica de 1 dólar: Se planea introducir una tarifa de registro oficial de 1 dólar estadounidense para el proceso de solicitud (con el fin de reducir las solicitudes fraudulentas y el spam);

  • Pasaporte extranjero válido: Será un requisito estricto poseer un pasaporte extranjero vigente al momento de completar la solicitud;

  • Verificaciones reforzadas: La información, la experiencia laboral oficial y el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los ganadores y candidatos serán verificados de manera mucho más exhaustiva que antes.

El Departamento de Estado de EE. UU. aún no ha anunciado oficialmente una nueva fecha de registro. Los expertos instan a los ciudadanos a no caer en sitios web falsos o servicios de fraude pagados, y a esperar únicamente los comunicados oficiales de la Embajada de EE. UU. y del Departamento de Estado.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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