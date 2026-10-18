Un pasajero se arrodilla a rezar en el aeropuerto de Moscú tras el cierre del espacio aéreo y la cancelación de vuelos

Un conmovedor video que muestra la tensa situación en los aeropuertos de Moscú, tras una amenaza de seguridad y la suspensión masiva de vuelos, se está volviendo viral en las redes sociales.

En el aeropuerto internacional de Sheremétievo, un pasajero, agotado tras horas de espera sin saber cuándo volaría, se arrodilló frente al panel de información para pedir ayuda divina.

Pasajero arrodillado: momentos de emoción en Sheremétievo

Las imágenes muestran a un hombre frente a la pantalla gigante de horarios, arrodillándose y levantando las manos al cielo para suplicar que su vuelo despegue pronto:

Larga incertidumbre: Las cancelaciones nocturnas y el aplazamiento indefinido de los vuelos han puesto a prueba los nervios de los pasajeros;

El último recurso: la oración: Al no recibir información clara, el pasajero sintió que solo un milagro podría permitir el despegue y comenzó a orar abiertamente ante todo el salón;

Reacción de los testigos: Otros pasajeros en el salón observaron la escena con sorpresa y compasión.

¿Qué sucedió en los aeropuertos de Moscú?

Este incidente ocurrió en el contexto de las restricciones masivas impuestas en el espacio aéreo de la capital durante la noche:

Cierre total del cielo: En la noche del 16 al 17 de octubre, debido a una amenaza de ataque con drones, se impusieron restricciones estrictas en todos los aeropuertos de la ciudad (Sheremétievo, Vnúkovo, Domodédovo);

Más de 370 vuelos retrasados: Debido a las restricciones, más de 370 vuelos nacionales e internacionales fueron suspendidos, cancelados o desviados a aeropuertos alternativos;

Congestión en las terminales: Miles de personas quedaron atrapadas en aviones y salas de espera, esperando ansiosamente la reanudación de los vuelos.

Aunque las restricciones se levantaron gradualmente por la mañana, la imagen de este pasajero arrodillado en Sheremétievo se convirtió en un símbolo del duro impacto psicológico que tuvo este colapso aéreo.