¿Polonia ha cerrado su espacio aéreo en la frontera con Ucrania y Bielorrusia?

Polonia está introduciendo restricciones temporales al tráfico aéreo en sus regiones orientales fronterizas con Ucrania y Bielorrusia. La decisión no implica un cierre total del espacio aéreo: la nueva normativa afecta principalmente a los vuelos hasta una altitud de unos 3 kilómetros.

La parte polaca ha justificado esta medida por la necesidad de responder rápidamente a las posibles amenazas en el espacio aéreo y ampliar las capacidades de maniobra de los sistemas de defensa aérea del país.

Aparece una nueva zona de restricción en Polonia

La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) ha publicado un NOTAM sobre la introducción de un nuevo espacio aéreo restringido con el código EPR134 .

Sustituye a la zona que estaba en vigor anteriormente EPR131 .

Parámetros principales del nuevo régimen:

las restricciones se aplican en el este de Polonia, cerca de las fronteras con Bielorrusia y Ucrania;

las restricciones se aplican a los vuelos desde el nivel FL95 ;

el nivel FL95 corresponde a unos 3 kilómetros de altitud ;

la nueva zona está designada con el código EPR134 ;

las restricciones están vigentes del 10 de septiembre al 9 de diciembre .

¿Por qué Varsovia tomó esta decisión?

Según la información, la decisión se tomó a petición del Mando Operativo de Polonia.

La explicación oficial afirma que el objetivo principal es garantizar suficiente libertad de movimiento a los sistemas de defensa aérea para responder rápidamente a posibles amenazas.

La nueva medida tiene como objetivo aumentar la capacidad de maniobra de los sistemas de defensa aérea.

Al mismo tiempo, el gobierno polaco planea minimizar el impacto de las restricciones en la aviación civil.

¿Hay riesgo para los aviones de pasajeros?

Una de las preguntas más importantes es si la nueva normativa afectará a los vuelos comerciales regulares.

Según la información actual, los aviones civiles que vuelan a gran altitud seguirán operando con normalidad.

Debido a que la nueva restricción afecta principalmente al espacio aéreo de baja altitud hasta el nivel FL95, es decir, unos 3 kilómetros.

Por lo tanto, no es correcto evaluar la decisión tomada por Varsovia como un cierre total del espacio aéreo polaco.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las restricciones?

Según datos de la PANSA, el régimen temporal está fijado del 10 de septiembre al 9 de diciembre .

Durante este periodo, se aplicarán requisitos adicionales a los vuelos a baja altitud en las regiones orientales de Polonia.

La posible prórroga o modificación de la decisión podría decidirse en función de la situación de seguridad.

¿Esta decisión está relacionada con los drones?

En el comentario oficial de la parte polaca, el énfasis principal se pone en la defensa aérea y la capacidad de responder rápidamente a posibles amenazas.

Algunos informes sugieren que los incidentes relacionados con drones en el noroeste de Rusia han aumentado tras la introducción de restricciones similares en territorio polaco.

Sin embargo, no se han presentado pruebas oficiales que confirmen una relación directa entre ambas situaciones. Por lo tanto, no hay base para aceptar tales suposiciones como hechos.

Polonia y los países bálticos también niegan cualquier implicación en tales incidentes.

¿Qué cambia y qué no cambia?

El aspecto más importante de la decisión de Varsovia es que Polonia no está cerrando completamente su espacio aéreo.

Los cambios afectan principalmente al tráfico aéreo de baja altitud en la parte oriental del país, fronteriza con Ucrania y Bielorrusia. Se espera que los vuelos internacionales y de pasajeros a gran altitud continúen bajo el régimen actual.

De este modo, el gobierno polaco intenta reforzar las medidas de seguridad manteniendo al mismo tiempo un impacto mínimo en la aviación civil.

Conclusión principal: La decisión tomada por Varsovia no consiste en cerrar completamente el cielo polaco, sino en establecer una restricción temporal en el espacio aéreo hasta unos 3 kilómetros de altitud cerca de la frontera con Ucrania y Bielorrusia. Esta restricción específica debería permitir a los sistemas de defensa aérea actuar con mayor rapidez ante posibles amenazas.