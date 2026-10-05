Un recién nacido y el cuerpo de una mujer hallados en los baños de un aeropuerto de Moscú

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Un recién nacido y el cuerpo de una mujer hallados en los baños de un aeropuerto de Moscú

El cuerpo de un recién nacido y el de una mujer de 30 años fueron encontrados en los baños de la zona de llegadas del aeropuerto Sheremétievo de Moscú. El incidente ocurrió el 2 de octubre, según informó Moskva 24.

Según la información preliminar, la mujer dio a luz en el baño del aeropuerto. Las fuerzas del orden y los medios de comunicación han planteado la hipótesis de que el bebé pudo haber sido estrangulado. No obstante, la causa exacta de la muerte del niño está siendo determinada mediante investigaciones y peritajes.

Se informó que la mujer fue trasladada al hospital tras el parto debido a una hemorragia severa. Los médicos intentaron salvar su vida, pero falleció. Algunas fuentes señalan que la causa de su muerte fue la pérdida excesiva de sangre.

El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado un caso penal sobre el incidente. Los investigadores han inspeccionado el lugar, interrogado a testigos y ordenado exámenes forenses. Se están esclareciendo las causas de las muertes y todos los detalles del suceso.

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