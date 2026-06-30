Ucrania ataca a Rusia con 419 drones

Consecuencias del ataque con drones a Moscú el 18 de junio / Foto: AFP

En la noche del 30 de junio, Ucrania llevó a cabo otro ataque masivo con drones contra regiones rusas y Crimea, territorio controlado por Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas de defensa aérea derribaron un total de 419 vehículos aéreos no tripulados durante la noche.

Según declaraciones de las autoridades rusas, más de 60 drones se dirigieron a Moscú y sus alrededores. Se informó que un bebé de seis meses murió en la región de Moscú como resultado del ataque. Por su parte, Ucrania señaló que los ataques se centraron principalmente en infraestructuras militares, energéticas y de comunicaciones rusas.

Decenas de drones derribados alrededor de Moscú

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció que las fuerzas de defensa aérea destruyeron más de 60 drones que se acercaban a la capital.

Según sus palabras, los servicios de emergencia trabajaron en las zonas donde cayeron restos de drones. No se informó de víctimas ni daños graves en la propia ciudad de Moscú.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que, en total, se derribaron 419 drones sobre territorio ruso y Crimea. Estas cifras aún no han sido confirmadas de forma independiente.

Un bebé murió en la región de Moscú

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que restos de un dron cayeron sobre una casa particular en la ciudad de Yegórievsk, situada a unos 96 kilómetros al sureste de la capital.

El incidente provocó un incendio en el edificio. Los rescatistas sacaron a las personas de la casa, pero un bebé de seis meses falleció mientras era trasladado al hospital.

Se reportaron varios heridos más en la zona. Las autoridades rusas culparon a Ucrania por el suceso. Kiev no ofreció comentarios inmediatos sobre estas víctimas.

Se introdujeron restricciones en los aeropuertos de Moscú

Tras el ataque con drones, las autoridades de aviación rusas impusieron restricciones temporales en los aeropuertos que sirven a Moscú.

Según «Rosaviatsia», tres de los cuatro principales aeropuertos internacionales de la capital suspendieron brevemente la recepción y salida de vuelos durante la noche.

Debido al aumento de drones dirigidos a Moscú en los últimos meses, los cierres temporales de aeropuertos son cada vez más frecuentes. Estas restricciones provocan retrasos o desvíos de cientos de vuelos.

El centro de comunicaciones Sputnik fue el objetivo

La parte ucraniana informó que durante el ataque se golpeó un centro de comunicaciones espaciales ubicado en la ciudad de Dubná, al norte de Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó que este objeto participa en la coordinación de las comunicaciones por satélite utilizadas en las operaciones militares de Rusia.

Las autoridades rusas no revelaron el alcance de los daños causados a la instalación. La administración de la región de Moscú informó que uno de los edificios administrativos de la zona resultó dañado.

Zelenski: «La realidad de la guerra está volviendo a Rusia»

En su discurso previo al ataque, Volodímir Zelenski afirmó que los ataques de largo alcance de Ucrania están «devolviendo la realidad de la guerra a la propia Rusia».

Destacó que los ataques contra las refinerías de petróleo, estaciones de bombeo, depósitos de combustible y puertos de exportación de Rusia tienen como objetivo limitar la capacidad del país para financiar la guerra.

«Estamos garantizando a Ucrania los resultados necesarios para que el Estado agresor no pueda mantener la guerra en algún lugar lejano», dijo Zelenski.

El presidente ucraniano califica estas operaciones como «sanciones de largo alcance» y subraya que su objetivo principal es obligar a Rusia a poner fin a la guerra.

Los problemas de combustible se intensifican en Rusia

Ucrania ha intensificado drásticamente sus ataques contra las refinerías de petróleo y la infraestructura de combustible de Rusia en los últimos tiempos.

Estos ataques están provocando escasez de gasolina y diésel en algunas regiones, colas en las gasolineras e interrupciones en el suministro.

Una gran refinería de petróleo en Moscú fue atacada por drones varias veces en junio. Según fuentes de Reuters, la empresa, que sufrió daños graves, podría tardar al menos medio año en recuperar su producción total.

En Crimea también se observan problemas con el suministro de electricidad y combustible. En algunas zonas se ha limitado el transporte público, se ha reducido el alumbrado público y se han introducido regulaciones temporales para la venta de combustible.

Continúan los intensos combates en el frente

Las tropas rusas intentan avanzar en el este de Ucrania, especialmente en la región de Donetsk. Moscú considera la captura del resto de la región como uno de sus principales objetivos militares.

Sin embargo, el uso extensivo de drones en la línea del frente ha dificultado el movimiento de ambos bandos. Aunque las fuerzas rusas avanzan lentamente en algunas direcciones, no logran capturar grandes territorios rápidamente.

Al mismo tiempo, Ucrania ha aumentado el alcance, la capacidad de carga y la precisión de sus drones. Esto permite a Kiev atacar grandes objetivos dentro de Rusia con más dispositivos.

Putin dijo que no cambiará sus planes sobre el Donbás

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que los ataques con drones realizados por Ucrania no cambiarán los planes de Moscú.

En una entrevista con un canal de televisión estatal ruso, enfatizó que no renunciará a su objetivo de capturar completamente el Donbás y los territorios que él denomina «Novorossiya».

Putin admitió que los ataques ucranianos están causando problemas a la infraestructura rusa y que hay escasez de combustible en algunos lugares. Sin embargo, afirmó que los ataques de Rusia contra territorio ucraniano son mucho más potentes y destructivos.

Rusia también bombardea regularmente ciudades ucranianas con misiles y drones. Ambas partes niegan atacar deliberadamente a civiles, pero durante la guerra han muerto muchos ciudadanos en ambos países.

El ataque del 30 de junio demostró que el alcance de los drones ucranianos hacia el territorio ruso se ha ampliado aún más. Sin embargo, el número exacto de dispositivos, la proporción de drones derribados y los daños causados a los objetivos siguen siendo difíciles de verificar de forma independiente en condiciones de guerra.