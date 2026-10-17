Aviones procedentes de Uzbekistán no pudieron aterrizar en Moscú tras un ataque con drones

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Aviones procedentes de Uzbekistán no pudieron aterrizar en Moscú tras un ataque con drones

Tras los ataques con drones a gran escala contra Moscú, la capital rusa, se introdujeron medidas de seguridad de emergencia en el espacio aéreo de la ciudad. Debido a la prohibición temporal de vuelos en los aeropuertos de Moscú (Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky), un total de más de 370 vuelos fueron retrasados o cancelados.

Esta difícil situación desde Uzbekistántambién afectó directamente a los aviones de pasajeros que se dirigían a Moscú: dos aeronaves en vuelo fueron desviadas a otros aeródromos de reserva.

¿A qué ciudades fueron desviados los vuelos uzbekos?

Debido a las restricciones en el cielo desde Uzbekistánlos pasajeros que despegaron no pudieron llegar a su destino a tiempo:

  • Vuelo Taskent — Moscú: El vuelo SU1871 (Airbus A320-214) de la aerolínea «Aeroflot», que partió de Taskent (TAS) hacia «Sheremetyevo» (SVO), no pudo aterrizar en Moscú y fue desviado de emergencia al aeropuerto «Púlkovo» en San Petersburgo;

  • Vuelo Samarcanda — Moscú: El avión de la compañía «Ural Airlines», que partió del Aeropuerto Internacional de Samarcanda hacia la capital rusa, tuvo que cambiar su trayectoria y aterrizar en el aeropuerto «Koltsovo» en Ekaterimburgo.

Ataque nocturno: 134 drones derribados

Según información oficial del alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, un gran número de drones que se dirigían a la ciudad durante la noche fueron neutralizados:

  • Actividad de la defensa aérea: Un total de 134 drones de combate que se acercaban a la ciudad fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea rusas;

  • Plan «Alfombra» (Kover): Para garantizar la seguridad, todos los aviones de aviación civil en vuelo fueron colocados en zonas de espera o desviados a aeródromos de reserva en regiones vecinas.

Situación actual: Se levantan las restricciones

Tras las tensiones e inconvenientes nocturnos, las actividades aeroportuarias vuelven gradualmente a la normalidad:

  • Reanudación de vuelos: Desde la mañana, las estrictas restricciones en los aeropuertos de la capital se han levantado gradualmente y el proceso de recepción y salida de aviones vuelve al horario habitual;

  • Retrasos en el cronograma: No obstante, debido a los cientos de vuelos retrasados, es posible que persistan ciertos desajustes y esperas en el programa de vuelos durante el día.

MoscúAtaques de dronesAeroflotPúlkovoKoltsovo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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