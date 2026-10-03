Cuerpos de una mujer y un bebé encontrados en los baños del aeropuerto de Moscú

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Cuerpos de una mujer y un bebé encontrados en los baños del aeropuerto de Moscú

Un grave incidente se registró en el aeropuerto de Sheremétievo en Moscú. El 2 de octubre, los cuerpos de una mujer y un recién nacido fueron hallados en uno de los baños de la zona de llegadas del aeropuerto. Se ha iniciado una investigación penal.

Así lo informó «Meduza», basándose en datos del Departamento de Investigación de la región de Moscú.

Según las fuerzas del orden, las hipótesis iniciales sugieren que la mujer de 30 años dio a luz en el baño del aeropuerto. La versión preliminar de la investigación apunta a que las acciones de la mujer causaron la muerte del bebé.

De acuerdo con la información difundida por los canales de Telegram «Mash», «Baza» y «112», cercanos a las fuerzas de seguridad, la mujer volaba de Turquía a Moscú. Sus contracciones comenzaron en el aeropuerto y se encerró en uno de los cubículos del baño.

Se informa que personas que escucharon los gritos de la mujer y vieron rastros de sangre en el baño intentaron ayudarla. Sin embargo, ella rechazó la asistencia ofrecida.

Posteriormente, se llamó a médicos para brindarle atención, pero falleció debido a una pérdida masiva de sangre.

Según la publicación «Mash», la fallecida era de origen ucraniano y estaba registrada en la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL).

El medio señala que la mujer viajaba desde Turquía con su esposo y su hija de 11 años. El esposo declaró que desconocía que su mujer estuviera embarazada.

Actualmente se están llevando a cabo las diligencias de investigación sobre este caso. Todos los detalles del suceso, las circunstancias que llevaron a la muerte de la mujer y el bebé, así como las causas exactas, están siendo analizados.

Aeropuerto de SheremétievoDepartamento de InvestigaciónMeduzaRepública Popular de LuganskRusia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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