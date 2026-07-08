Macron en una situación incómoda: la esposa de Erdogan no permitió que le besara la mano (video)

El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a captar la atención de los medios durante la ceremonia de bienvenida en la cumbre de la OTAN.

Según los informes, al saludar al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y a su esposa, intentó besar la mano de la primera dama de Turquía como señal de respeto diplomático. Sin embargo, se informa que ella evitó el gesto.

Un momento incómodo en la cumbre captado en video

El incidente ocurrió durante una aparición pública, en el marco de la ceremonia oficial de bienvenida.

Macron se acercó a Erdoğan y a su esposa para saludarlos. Se informó que, al dirigirse a la primera dama de Turquía, se inclinó para besarle la mano, pero el gesto fue detenido.

Esta situación fue grabada y provocó debates en las redes sociales y los medios de comunicación.

Las críticas hacia el líder francés se intensifican

Algunas publicaciones relacionan esta situación con cuestiones de protocolo diplomático y distancia personal.

Los gestos libres de Macron en sus apariciones públicas ya han llamado la atención de la prensa anteriormente. En particular, su cálido saludo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en París también generó controversia.

El diario italiano Il Manifesto calificó aquel suceso como inapropiado.

Sus apariciones anteriores también han sido objeto de discusión

Otras apariciones públicas de Macron han sido intensamente debatidas en los medios en varias ocasiones.

Algunos informes mencionan una situación incómoda relacionada con su esposa, Brigitte Macron, al bajar de un avión en Vietnam. Se dice que el presidente francés calificó aquel incidente como «una simple broma».

Asimismo, la prensa cubrió un momento incómodo durante una sesión de fotos antes de la cumbre del G7, debido a que las esposas de Macron y del canciller alemán llevaban atuendos similares.

Las gafas de sol también causaron polémica

Recientemente, el ex asistente del ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Raxa Ahmad, calificó el uso de gafas de sol por parte de Macron en reuniones oficiales como contrario al protocolo diplomático.

En su opinión, el uso de tal accesorio requiere una razón seria y los invitados deben ser informados con antelación.

El gesto en la cumbre se convirtió en un debate simbólico

El último incidente en la cumbre de la OTAN ha vuelto a poner el estilo de diplomacia pública de Macron en el centro de las discusiones.

Lo que a primera vista parecía un saludo sencillo ha iniciado nuevos debates sobre el protocolo internacional, la distancia personal y el comportamiento de los líderes políticos ante el público.