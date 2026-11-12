Dos guardias de honor se desmayan ante Macron (vídeo)

El presidente francés Emmanuel Macron fue testigo de un incidente inesperado durante la ceremonia de bienvenida oficial del presidente eslovaco Peter Pellegrini. Durante el acto, dos guardias de honor se desplomaron sucesivamente. Así lo informaron los medios franceses.

El incidente ocurrió el 11 de noviembre en el Palacio del Elíseo en París. Mientras Macron se preparaba para recibir a su homólogo eslovaco, uno de los militares en formación perdió repentinamente el equilibrio, dejó caer su espada y cayó al suelo. Al verlo, Macron y el personal del palacio se apresuraron a ayudarlo. Posteriormente, el militar fue retirado del lugar de la ceremonia.

Según la prensa francesa, poco después, mientras Macron saludaba a Pellegrini, un segundo guardia de honor también se desplomó. Este hecho no fue captado por la cámara, pero se escuchó el sonido de su espada golpeando el suelo. Macron también prestó atención a este suceso.

Tras esto, la ceremonia oficial de bienvenida continuó y los jefes de ambos Estados llevaron a cabo su reunión.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre las causas del desmayo de los militares ni sobre su estado de salud.