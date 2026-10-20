«No puedo vivir con un Irán nuclear»: Netanyahu revela su objetivo principal para su nuevo mandato

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«No puedo vivir con un Irán nuclear»: Netanyahu revela su objetivo principal para su nuevo mandato

En la escena política israelí y en la región de Oriente Medio, las cuestiones de seguridad han vuelto a ocupar el primer lugar de la agenda. El primer ministro Benjamín Netanyahu expresó una fuerte objeción a la postura de los representantes de la oposición en el país, reiterando su actitud intransigente hacia el programa nuclear de Teherán.

El jefe de gobierno condenó enérgicamente los puntos de vista de sus rivales políticos que rechazan la idea de posibles ataques contra territorio iraní y piden la conciliación ante la amenaza.

La postura de la oposición y la resistencia radical de Netanyahu

Durante los debates políticos internos, la cuestión de las acciones militares contra Irán se ha convertido en el principal punto de fricción:

  • La propuesta de la oposición: El candidato de la oposición calificó la idea de ataques militares contra las instalaciones del régimen iraní como un grave error, sugiriendo que Israel debe acostumbrarse a vivir junto a un Irán con estatus nuclear;

  • El rechazo categórico de Netanyahu: El primer ministro calificó tal concesión como inaceptable: «Yo nunca podré aceptar ni vivir con una República Islámica nuclear», enfatizó.

«El objetivo de toda mi vida»: La promesa principal para el próximo mandato

Benjamín Netanyahu vinculó la prioridad de su futura actividad política directamente a la lucha contra esta amenaza de seguridad:

  • Una larga trayectoria política: El político subrayó que impedir que Irán obtenga armas nucleares ha sido el objetivo principal de toda su vida política y de sus mandatos como líder;

  • El plan para el próximo mandato: «Si soy reelegido, espero dedicar mi próximo mandato a garantizar que esto nunca suceda», concluyó Netanyahu.

Esta declaración indica que Israel mantiene en la agenda la posibilidad de ataques preventivos contra las instalaciones nucleares iraníes y que la tensión regional no disminuirá.

Benjamín NetanyahuPrograma nuclear iraníRelaciones Israel-IránSeguridad en Oriente MedioGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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