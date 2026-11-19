El periodista le preguntó si se trataba del dispositivo vinculado al sistema de control de armas nucleares del presidente ruso. El oficial confirmó que, efectivamente, era ese maletín.

El periodista del canal «Rossiya-1», Yevgueni Popov, llamó la atención sobre el maletín negro que sostenía un oficial de la marina que acompañaba a Putin cerca del edificio donde se celebraba la cumbre.

Estas imágenes fueron grabadas el 18 de noviembre en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Este hecho atrajo la atención internacional, ya que el «Cheget» es un dispositivo esencial en el sistema de mando de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia, generalmente mantenido fuera de la vista del público.

Durante la visita del presidente ruso Vladímir Putin a una cumbre internacional en China, uno de los dispositivos más secretos que lleva consigo, el maletín nuclear llamado «Cheget», fue captado por las cámaras. Curiosamente, esta vez la información sobre su presencia fue confirmada por el propio oficial militar ante la pregunta de un periodista de un canal de televisión estatal ruso.

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De esta manera, el dispositivo, que suele permanecer fuera de las cámaras debido a los protocolos de seguridad, fue mostrado esta vez en la transmisión de la televisión estatal rusa. Medios internacionales, incluido el South China Morning Post, también informaron al respecto.

¿Qué función cumple el «Cheget»?

El «Cheget» es un terminal móvil del sistema «Kazbek», diseñado para controlar las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia. Permite al jefe de Estado establecer una comunicación segura con el alto mando militar y transmitir decisiones relacionadas con el uso de armas nucleares.

Sin embargo, no es correcto entender este dispositivo como un «botón nuclear» en el sentido convencional. Su función no es realizar un ataque nuclear de forma independiente, sino participar en el proceso de mando de las fuerzas estratégicas y transmitir las órdenes correspondientes.

El «Cheget» es una de las partes cruciales del sistema de control nuclear ruso, cuyos detalles técnicos y procedimientos de funcionamiento no han sido revelados en su totalidad.

¿Por qué la aparición de este maletín atrajo una atención especial?

En los viajes al extranjero de los jefes de Estado, los sistemas de seguridad y mando militar también se desplazan con ellos. El terminal de control nuclear del presidente ruso forma parte de estos dispositivos.

Sin embargo, es poco frecuente que el «Cheget» sea captado por las cámaras. Anteriormente, imágenes similares aparecieron durante la visita de Putin a China en octubre de 2023.

Por ello, estas imágenes también captaron la atención de los medios internacionales. Algunos medios destacaron que el dispositivo se mostrara justo antes de las negociaciones entre los tres jefes de Estado.

Antes de la reunión entre Putin, Trump y Xi Jinping

Las imágenes del «Cheget» circularon el 19 de noviembre en Shenzhen, en un momento en que estaba prevista una reunión trilateral entre Vladímir Putin, el líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó dicha reunión. La parte estadounidense también indicó que en las conversaciones podrían abordarse cuestiones sobre la reducción de armas nucleares y la prevención de su proliferación.

Por este motivo, la aparición del dispositivo de control nuclear en la cumbre despertó interés político y simbólico. No obstante, su exhibición no implica que se vaya a tomar una decisión nuclear específica en la reunión ni que las tensiones entre las partes hayan aumentado.

¿Símbolo de seguridad o señal política?

El hecho de que Putin vaya acompañado del «Cheget» está relacionado, ante todo, con los protocolos de seguridad del sistema de mando de las fuerzas nucleares rusas. Pero el hecho de que el dispositivo se mostrara al público y que el oficial respondiera abiertamente a la pregunta le dio un matiz político adicional al evento.

En un momento en que los líderes de las tres grandes potencias mundiales están a punto de discutir sobre seguridad nuclear, control de armamentos y relaciones internacionales, estas imágenes recuerdan una vez más que el factor nuclear sigue siendo uno de los temas más importantes de la política mundial.