Abbas Araghchi anuncia las condiciones para salir del punto muerto con EE. UU. sobre el estrecho de Ormuz

El intenso conflicto geopolítico en torno al estrecho de Ormuz, la arteria petrolera y comercial más importante del mundo, entra en una fase decisiva. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró abiertamente que la única salida a este peligroso punto muerto es a través de negociaciones directas con Estados Unidos. El ministro enfatizó que las demandas de Teherán son claras y que el restablecimiento del tráfico marítimo depende únicamente del cumplimiento de estas condiciones. Al mismo tiempo, Araghchi indicó que los mediadores aún no han transmitido la posición oficial final de Washington y que las decisiones futuras dependerán de esa respuesta.

Se sabe que Teherán propuso un plan concreto de 7 días para abrir el estrecho y detener las acciones militares, pero según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó esta iniciativa iraní. Además, Teherán declaró firmemente que no renunciará en absoluto a su programa nuclear en futuras negociaciones, especialmente en lo que respecta al enriquecimiento de uranio y su exportación fuera del país.

«Plan de 7 días, veto de Trump y enriquecimiento de uranio»: 5 puntos clave de la crisis de Ormuz

Declaración del jefe de la diplomacia iraní y los hechos oficiales más importantes sobre las negociaciones:

Las negociaciones, la única salida: Abbas Araghchi declaró que solo un acuerdo diplomático puede resolver la tensión en torno al estrecho de Ormuz;

El plan especial de 7 días de Teherán: Se propuso ejecutar las medidas principales en 4-5 días, abrir el estrecho el sexto día y firmar un acuerdo de paz definitivo el séptimo día;

El rechazo de Donald Trump: Según el WSJ, el presidente estadounidense no aceptó la propuesta de abrir el estrecho y detener el fuego durante 7 días;

La «línea roja» en el programa nuclear: Los funcionarios iraníes anunciaron que no detendrán el enriquecimiento de uranio ni retirarán las reservas del país;

El fracaso del memorando de paz: La tregua y el memorando alcanzados en junio bajo mediación paquistaní fueron cancelados por Trump en julio, y Teherán confirmó que el acuerdo había perdido su validez.

El estrecho de Ormuz y las negociaciones: Comparación de las demandas iraníes y la posición de EE. UU.

Tabla de la confrontación regional y los enfoques de las partes:

Indicadores y direcciones Posición de la República Islámica de Irán Enfoque de EE. UU. y la administración de Donald Trump Mecanismo de apertura del estrecho de Ormuz Plan gradual de 7 días y negociaciones Rechazo de la propuesta iraní, mantenimiento de la presión Programa nuclear y reservas de uranio No detener el enriquecimiento ni exportarlo Exigencia de limitación total e inspección de actividades nucleares Condiciones para el diálogo diplomático Negociaciones en igualdad de condiciones; «rechazo a la fuerza y las amenazas» Posición firme, máxima presión y demostración de fuerza Comunicación a través de mediadores Se espera la respuesta oficial final de Washington Demandas directas y cese de la injerencia Destino de los acuerdos de tregua anteriores Tras la decisión de julio, «el memorando no existe en la práctica» Declaración de finalización prematura de la tregua de junio

Experticia geopolítica y energética: ¿Por qué las negociaciones de Ormuz sacuden el mercado mundial?

Conclusiones de politólogos internacionales, analistas militares y expertos del mercado petrolero:

«El cuello de botella del petróleo mundial»: Cerca del 20% del volumen mundial de exportaciones de petróleo transita por el estrecho de Ormuz; el cierre del estrecho o la interrupción del tráfico marítimo provocarían un aumento drástico de los precios del petróleo y una crisis económica mundial, por lo que Araghchi presenta las negociaciones como la única solución;

La táctica de máxima presión de Trump: El rechazo de Donald Trump al plan temporal de 7 días significa que Washington no busca medidas parciales, sino un acuerdo global e intransigente que ponga fin a los programas militar y nuclear iraníes;

Pezeshkian y la paciencia psicológica de Teherán: La declaración del presidente Masoud Pezeshkian de que «estamos listos para negociar sin fuerza ni coerción» indica que Teherán no capitulará bajo presión, pero mantendrá los canales diplomáticos abiertos hasta el final para evitar una guerra a gran escala.

¿Cree que la tensión entre EE. UU. e Irán sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear se resolverá mediante negociaciones pacíficas, o el rechazo de Donald Trump llevará a la región a un nuevo conflicto mayor? ¿Qué impacto tendrá la negativa de Irán a cambiar su posición sobre el uranio en futuros acuerdos? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis diplomático crucial para la seguridad energética mundial!