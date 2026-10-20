¿Por qué científicos japoneses convirtieron a las vacas en cebras?

Investigadores japoneses descubrieron que es posible proteger a las vacas de las moscas picadoras pintándoles rayas blancas que recuerdan a las de una cebra. Los autores de este inusual estudio fueron galardonados con el premio Ig Nobel.

El Ig Nobel es un premio único creado para reconocer logros científicos que primero hacen reír y luego invitan a reflexionar. Aunque pueda parecer una parodia o una simple broma, lograrlo requiere realizar investigaciones y experimentos científicos reales.

Uno de los premios de este año fue otorgado a científicos del Centro de Investigación Agrícola de Aichi, en Japón. Probaron la eficacia de este método pintando rayas blancas similares a las de una cebra en vacas utilizando pinturas a base de agua.

Durante el experimento, el número de moscas picadoras en las vacas pintadas con rayas blancas disminuyó significativamente en comparación con otros grupos. En comparación con las vacas con rayas negras o sin pintar, la cantidad de moscas que se posaban sobre los animales con rayas blancas se redujo hasta en un 50 %.

¿Puede una simple pintura resolver un problema en la ganadería?

Las moscas picadoras se consideran uno de los insectos más dañinos para el ganado. Interfieren con el pastoreo y la alimentación de los animales, además de causarles un estrés intenso.

Como resultado, el aumento de peso del ganado destinado a la carne se ralentiza y la producción de leche en las vacas lecheras disminuye. Por ello, los ganaderos utilizan diversos insecticidas para proteger al ganado de los insectos.

Sin embargo, el uso excesivo de estos productos puede generar otros problemas. En particular, el desarrollo de resistencia a los productos químicos en los insectos, así como un mayor riesgo de contaminación de productos cárnicos y lácteos con sustancias nocivas.

El método propuesto por los científicos japoneses podría ayudar a reducir la necesidad de productos químicos. Si pintar rayas blancas en las vacas permite mantener a las moscas alejadas, es probable que se convierta en una solución alternativa simple y relativamente barata para los ganaderos.

Los científicos se inspiraron en las cebras

El trabajo de los investigadores japoneses también se basa en estudios previos realizados por un grupo internacional de científicos de Hungría, España, Suecia y Suiza. Estas investigaciones determinaron que las moscas picadoras se posan menos en los caballos blancos que en los de color oscuro.

La razón exacta de esta diferencia aún no se ha explicado completamente. Sin embargo, como los resultados fueron lo suficientemente significativos, los científicos decidieron estudiar el tema más a fondo. Los expertos japoneses verificaron si se podía observar un efecto similar en las vacas.

Aun así, todavía existen algunos obstáculos para implementar este método ampliamente en las granjas. La pintura a base de agua se lava después de unas semanas. Por lo tanto, habría que volver a pintar a las vacas regularmente, lo que requiere tiempo y costos adicionales.

Por ello, los científicos necesitan encontrar una solución que mantenga el patrón similar al de una cebra durante más tiempo, que sea segura para los animales y más cómoda para los ganaderos.

Mientras este problema no se resuelva, no es probable ver vacas que parecen cebras en los pastos. Pero este experimento, aunque parezca divertido, podría ser una dirección científica importante para desarrollar nuevos métodos de control de insectos en la ganadería.