Científicos lograron controlar el cerebro de una mosca a distancia

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Científicos lograron controlar el cerebro de una mosca a distancia


Investigadores de la Universidad Rice en Houston, Estados Unidos, demostraron un método para controlar a distancia moscas de la fruta, o drosophila, influyendo en su cerebro. Durante el experimento, cuando se enviaron comandos a neuronas específicas en el cerebro de las moscas, los insectos realizaron el movimiento deseado en solo un segundo. Esto fue reportado en Nature Materials un estudio publicado en la revista.

Durante el experimento, los científicos introdujeron nanopartículas de óxido de hierro que se calientan bajo un campo magnético en el cerebro de las moscas. A través de esto, su genoma fue modificado. El estudio se llevó a cabo en una cámara especialmente equipada, con un electroimán debajo y una cámara de video en la parte superior.

Para controlar a las moscas, los investigadores utilizaron un canal iónico sensible a la velocidad de cambio de temperatura en las neuronas. Mientras las moscas se movían y caminaban dentro de la cámara, se modificó el campo magnético. Como resultado, las nanopartículas introducidas en el cerebro se calentaron, activando las neuronas necesarias.

La cámara de video registró que las moscas genéticamente modificadas desplegaron parcialmente sus alas medio segundo después de recibir la señal magnética. Los expertos interpretan este movimiento en estas criaturas generalmente como una señal de apareamiento.

El autor del estudio, Jacob Robinson, destacó que este resultado es un paso importante en el campo de la neurotecnología.

«El control remoto de circuitos neuronales seleccionados mediante campos magnéticos es el objetivo principal de la neurotecnología. Nuestro trabajo es un paso importante en el estudio del cerebro», afirmó.

El equipo trabaja actualmente en métodos para restaurar la visión en humanos mediante la estimulación cerebral remota. Los autores esperan que esta tecnología, que permite activar con precisión áreas específicas del cerebro, pueda servir en el futuro como base para tratar muchas enfermedades, incluidas las neurológicas, sin necesidad de cirugía.

Además, esta tecnología podría ayudar a crear dispositivos inalámbricos que permitan una comunicación directa entre el cerebro y la computadora. Los científicos señalan que, para que dichos dispositivos se acerquen a la precisión de las señales naturales del cerebro, se requiere reducir el tiempo de respuesta a unas pocas centésimas de segundo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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