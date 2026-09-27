Ocho vacas rescatadas del mar tras caer por un acantilado

En Anglesey, ocho vacas que cayeron por los acantilados y quedaron atrapadas en una zona rocosa junto al agua fueron rescatadas gracias a los esfuerzos de los socorristas y un pescador local. Los animales fueron remolcados a la orilla uno a uno, atados a un barco.

El ganado pertenece al ganadero Huw Richards. La operación de rescate comenzó el martes 22 de septiembre a las 11:30. El pescador Rhys Wonnacott había visto a las vacas bajo los acantilados la noche anterior y avisó a los guardacostas.

Sin embargo, debido a la oscuridad en Ellens-Well, cerca de Angle, fue imposible rescatar a las vacas. Por ello, los socorristas se reunieron al día siguiente para planificar la operación.

Según Need To Know, en las labores de rescate participaron la RNLI, la patrulla del puerto de Milford Haven y el barco pesquero de Rhys Wonnacott.

Un portavoz de Angle Lifeboat RNLI informó que el 22 de septiembre a las 11:30, la tripulación, junto con la patrulla del puerto de Milford Haven, se dirigió al lugar para brindar apoyo de seguridad a los ganaderos locales y al barco pesquero que intentaban rescatar a las ocho vacas.

El bote salvavidas llegó rápidamente al lugar. Luego se lanzó al agua un pequeño bote inflable especial. Los ganaderos locales y el equipo necesario fueron trasladados hasta el acantilado donde estaban atrapadas las vacas.

Mientras la marea subía, los animales fueron dirigidos gradualmente hacia la orilla y asegurados con cuerdas especiales. Luego, las vacas fueron llevadas al agua una por una y conducidas hacia Angle Point.

Allí, los animales fueron sacados a la playa. La operación de rescate finalizó a las 14:45 y las ocho vacas fueron llevadas a tierra sanas y salvas.

El ganadero Huw Richards dijo que el proceso de rescate fue bastante complejo debido al terreno rocoso y escarpado. Los socorristas utilizaron arneses especiales para evitar que la cabeza de las vacas quedara bajo el agua, guiando a los animales hacia tierra firme con precaución.

Destacó que las labores para devolver a las vacas a la orilla duraron aproximadamente una hora y media.

El pescador Rhys Wonnacott, quien participó en el rescate, dijo que el proceso fue muy angustiante. Según él, hubo que manejar a las vacas con mucho cuidado para evitar herirlas al sacarlas del agua.

El ganadero expresó su agradecimiento a todos los especialistas que participaron en el rescate. Agradeció especialmente a Rhys Wonnacott, a la tripulación del bote salvavidas y al personal de la patrulla portuaria.

Todas las vacas fueron llevadas a tierra de forma segura. Los animales tenían algunos rasguños y hematomas por la caída, pero se informó que su estado general era bueno.

El ganadero confirmó que la operación de rescate fue un éxito y que todo el ganado sobrevivió.