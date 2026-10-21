Un funambulista de Daguestán sorprende a todos cocinando pilaf a 100 metros de altura

El funambulista y entrenador daguestaní Kamil Mamayev preparó pilaf en una olla a bordo de la cesta de un globo aerostático, a 100 metros sobre el suelo. Esta inusual experiencia se presentó el 10 de octubre durante el V Festival Internacional del Pilaf, celebrado en el ecoparque de Erpeli, en Daguestán. Así lo informaron los medios locales.

Según Mamayev, su objetivo con esta actuación era dar a conocer más ampliamente el antiguo arte del funambulismo y la cultura de Daguestán. Los organizadores presentaron esta experiencia como un récord de preparación de pilaf a 100 metros de altura.

El pilaf preparado durante el evento se vendió por 100 000 rublos en una subasta benéfica. El comprador, en lugar de quedarse con el plato, lo repartió gratuitamente entre los invitados del festival.