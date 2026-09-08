Una atracción se detiene en Inglaterra, 27 personas atrapadas a 15 metros de altura

Un incidente peligroso ocurrió en el parque de atracciones Pleasurewood Hills en Lowestoft, Inglaterra. Tras detenerse la montaña rusa llamada Wipeout en los rieles, 27 pasajeros quedaron atrapados a unos 15 metros del suelo.

El incidente ocurrió el 31 de agosto alrededor de las 13:26. Los vagones de la atracción se detuvieron a unos 15 metros de altura, pero los pasajeros no quedaron en posición invertida.

El servicio de bomberos y rescate de Suffolk fue movilizado para las labores de salvamento. Los especialistas utilizaron equipos de rescate en altura, una escalera aérea y una plataforma elevadora de tijera para bajar a los pasajeros uno por uno.

Las 27 personas fueron rescatadas a salvo antes de las 16:05. Nadie resultó herido durante el incidente.

Wipeout es una de las atracciones principales del parque Pleasurewood Hills.

La causa exacta del incidente aún no ha sido determinada.