La «lucha» de un joven de Daguestán con un oso sacude Internet (video)

Apti Djamaldayev publicó en su página de Facebook un video que muestra el tiempo que pasó con su oso Balu: juega con él, lo abraza, mete el antebrazo en su boca, mientras el oso lo muerde con cuidado y él grita de dolor, acompañado por las risas y el apoyo de sus amigos.

A partir de esta información y de las escenas que aparecen en las fotos, redacta un artículo sobre el comportamiento de Apti Djamaldayev y su oso adiestrado, así como sobre la relación amistosa entre el hombre y el animal.

Apti Djamaldayev, originario de Daguestán, mostró en las redes sociales unos momentos inusuales junto a su oso, al que llama Balu. En el video juega de forma divertida con el enorme animal, lo abraza e incluso coloca su antebrazo en la boca del oso.

Lo más sorprendente de las imágenes es que, aunque el oso parece morderle la mano, da la impresión de controlar sus movimientos. En un momento, Djamaldayev grita de dolor, mientras quienes lo rodean observan la situación, se ríen y lo animan.

La «lucha» con el oso se convierte en una broma

En las imágenes, Djamaldayev, vestido de negro, se encuentra frente al oso y se mueve como si estuviera entrenando con él.

Mientras Balu está sobre un gran tronco, el hombre se acerca. Cuando el oso abre mucho la boca y avanza hacia él, Djamaldayev retrocede y después vuelve a acercarse.

En algunas escenas, la situación recuerda a una lucha real. Sin embargo, después el hombre abraza al oso y el animal tampoco parece mostrar una actitud verdaderamente agresiva hacia él.

Esto da la impresión de que ambos se conocen y están acostumbrados el uno al otro desde hace tiempo.

El momento más tenso: el antebrazo en la boca del oso

En la parte más llamativa del video, Djamaldayev coloca la mano en la boca de Balu.

Mientras el oso le muerde el antebrazo, la expresión del hombre cambia y se le ve gritar de dolor. Aun así, en las imágenes no se observan señales de una lesión grave y la situación vuelve rápidamente a adquirir un tono humorístico.

Teniendo en cuenta la enorme fuerza de la mandíbula de un oso, el gesto parece extremadamente peligroso desde fuera.

En las escenas posteriores, Balu empuja al hombre con el cuerpo e incluso parece derribarlo al suelo.

Cayó, pero volvió junto al oso

En un episodio, debido a los movimientos del oso, Djamaldayev pierde el equilibrio y termina apoyado sobre las manos.

Balu se mueve entonces detrás de él.

Sin embargo, en la parte siguiente del video se les vuelve a ver cerca el uno del otro, mientras Djamaldayev abraza al oso.

Por eso, el video se interpreta no como un simple «enfrentamiento entre un hombre y un depredador», sino como una relación inusual entre un ser humano y un animal que llevan mucho tiempo acostumbrados el uno al otro.

Por muy adiestrado que esté, el oso sigue siendo un depredador

Este tipo de videos puede parecer interesante e incluso divertido. Sin embargo, no se recomienda en absoluto repetir estos comportamientos.

El oso es un animal salvaje muy fuerte, rápido e imposible de predecir por completo. Incluso un oso acostumbrado a los humanos o criado especialmente puede causar lesiones graves con un movimiento instintivo.

Tampoco es correcto considerar la «mordida cuidadosa» de las imágenes como una situación segura o un juego entre el hombre y el oso. Un solo movimiento fuerte del animal puede tener graves consecuencias para una persona.

¿Por qué estos videos interesan a millones de personas?

Las relaciones que parecen basarse en la confianza entre un ser humano y un animal depredador siempre despiertan curiosidad.

Aquí el contraste también es muy fuerte: por un lado, un oso grande y poderoso; por otro, un hombre que se acerca tranquilamente, lo abraza e incluso lucha con él.

Además, el hecho de que algunos movimientos de Balu parezcan mostrar que limita deliberadamente su fuerza hace que el video resulte aún más impactante.

Al mismo tiempo, las imágenes recuerdan una verdad importante: por fuerte que sea la confianza con un animal salvaje, nunca se debe subestimar el poder de la naturaleza.

Esta inusual «lucha» entre Apti Djamaldayev y Balu podría convertirse en uno de esos videos que hacen reír y emocionar a los internautas al mismo tiempo. En poco tiempo, mientras se preparaba el artículo, el video superó los 33 millones de visualizaciones reunió más de 636 000 «me gusta» y cerca de 8 000 compartidos, provocando un amplio debate en las redes sociales.

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