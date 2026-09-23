Una funambulista francesa caminó sobre una cuerda de 400 metros a 186 metros de altura

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Una funambulista francesa caminó sobre una cuerda de 400 metros a 186 metros de altura

La famosa funambulista y artista de circo francesa Tatiana-Mosio Bongonga ha realizado con éxito otra peligrosa y asombrosa actuación.

El 20 de septiembre, en la ciudad francesa de Loos-en-Gohelle, caminó sobre una cuerda de 400 metros tendida entre los dos escoriales más altos de Europa, colinas artificiales formadas por la extracción de carbón. La cuerda estaba situada a 186 metros de altura sobre el suelo.

La artista de 42 años recorrió esta distancia sin arnés de seguridad ni red de protección. Su actuación duró más de 36 minutos.

Más de 9 000 personas, y según algunas fuentes cerca de 10 000 espectadores, presenciaron este extraordinario espectáculo. Tras llegar con éxito a la meta, Tatiana-Mosio Bongonga fue recibida con aplausos por el público.

Esta actuación se organizó en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, una idea que la artista tuvo en 2019.

Tatiana-Mosio BongongaLoos-en-GohelleCuerda de 400 metrosJornadas Europeas del PatrimonioFunambulista
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