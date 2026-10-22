En Tayikistán, los adivinos y magos estarán bajo vigilancia especial

En Tayikistán, se está reforzando el control contra las actividades relacionadas con la adivinación, la brujería, la superstición y el engaño a los ciudadanos. El Ministerio del Interior del país anunció que planea incluir a las personas involucradas en tales asuntos en una base de datos especial.

Según la declaración publicada por el ministerio el 21 de octubre, se incluirán personas de diversas categorías en la lista. Entre ellos se encuentran adivinos, practicantes de brujería y algunas personas que se hacen pasar por eruditos religiosos.

¿Quiénes serán incluidos en la lista especial?

Según información del Ministerio del Interior, la base de datos no se limitará solo a adivinos y magos. También podrían incluirse personas involucradas en actividades relacionadas con la prostitución, sus clientes y familiares, así como consumidores de estupefacientes.

Se señala que las personas incluidas en la lista estarán bajo la supervisión de las autoridades pertinentes. En caso necesario, se proporcionará información sobre ellos a solicitud de las estructuras autorizadas.

El ministerio hizo un llamado a los ciudadanos

El Ministerio del Interior de Tayikistán instó a la población a tener cuidado con las personas que se dedican al engaño y a actividades basadas en la superstición.

La declaración del ministerio enfatiza que evitar el contacto con tales personas es importante para los propios ciudadanos y sus familias.

Estas medidas tienen como objetivo prevenir la superstición, el fraude y las actividades consideradas perjudiciales para la sociedad en el país.