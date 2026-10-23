En Tayikistán, los magos, adivinos y sus clientes serán incluidos en una «lista negra»

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En Tayikistán, los magos, adivinos y sus clientes serán incluidos en una «lista negra»

En Tayikistán, se ha anunciado una lucha a gran escala contra la superstición entre la población, así como contra los casos de fraude y engaño a los ciudadanos mediante la brujería.

Según la información oficial del Ministerio del Interior del país, a partir de ahora, quienes se dediquen a tales actividades ilegales y engañosas, así como las personas que recurran a ellas, serán incluidos en una base de datos especial (lista) única.

¿Quiénes serán incluidos en la «lista negra» especial?

El ministerio destaca que el círculo de personas bajo vigilancia es muy amplio:

  • Adivinos y magos: Aquellos que obtienen beneficios materiales mediante la brujería, la adivinación y el engaño a la población;

  • Falsos religiosos: Ciertas personas que se hacen pasar por falsos eruditos religiosos o «mullahs» y prestan servicios religiosos ilegales;

  • Personas involucradas en la inmoralidad y la drogadicción: Quienes se dedican a la prostitución, sus clientes, así como los consumidores de drogas;

  • Clientes y allegados: Lo más importante es que los ciudadanos que utilicen los servicios de estas personas también serán registrados bajo vigilancia.

Vigilancia constante e información a las organizaciones

Las personas incluidas en la lista estarán bajo la vigilancia constante de las fuerzas del orden:

  • Intercambio de información: Si las autoridades estatales y policiales pertinentes envían una solicitud oficial, los datos de estas personas se proporcionarán directamente desde la base;

  • Riesgo para la reputación personal: Esto podría tener un impacto significativo en las futuras actividades laborales y el estatus social de estos individuos.

«No manchen su nombre ante sus hijos»: el llamamiento del Ministerio del Interior a los ciudadanos

El Ministerio del Interior de Tayikistán ha pedido a todos los ciudadanos que estén alerta y se mantengan alejados de este tipo de personas:

  • «El ministerio insta a los ciudadanos a mantenerse alejados de estas personas. De este modo, evitarán ser incluidos en una lista especial sin saberlo y no mancharán su nombre ante sus hijos y la sociedad», señala la declaración oficial del ministerio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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