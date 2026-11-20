La 201.ª base militar rusa continuará sus actividades en Tayikistán. Así lo informó la agencia de noticias «Interfax» basándose en los resultados de las negociaciones celebradas en Dusambé entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder tayiko Emomali Rahmon. Los jefes de Estado confirmaron su unidad de criterios sobre la presencia de la 201.ª base militar rusa en Tayikistán. Las partes destacaron la necesidad de que esta base siga funcionando como un factor importante para garantizar la estabilidad en la región. Además, se llevaron a cabo conversaciones separadas en el marco de las negociaciones con la participación de militares y representantes del Ministerio de Defensa de Rusia (incluido el jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor, Igor Kostyukov).

Frontera Tayikistán-Afganistán y dirección afgana

Durante el encuentro,

Emomali Rahmon informó a su homólogo ruso sobre la situación actual en la frontera entre Tayikistán y Afganistán. Se señaló que, a pesar de la persistencia de incidentes relacionados con contrabandistas, se observan elementos de estabilidad en general. La agenda de las negociaciones también incluyó cuestiones de cooperación en la dirección afgana, teniendo en cuenta la reciente visita del viceprimer ministro ruso

Alexey Overchuk a Kabul. Dirección de las negociaciones

Resultados principales y declaraciones Cooperación militar-estratégica La 201.ª base militar rusa permanecerá en Tayikistán como factor de estabilidad regional Cuestión de Afganistán y la frontera Se discutió la situación en la frontera tayiko-afgana y las relaciones con Kabul Geopolítica global Se destacó la importancia para Asia Central de los resultados de la cumbre Rusia-China-EE. UU. en Shenzhen Comercio y economía Se confirmó el estatus de Rusia como principal socio comercial, económico y aliado de Dusambé Resultados de la cumbre de Shenzhen y relaciones económicas Vladimir Putin

compartió con Emomali Rahmon los resultados de su viaje a Shenzhen, China (donde se celebró una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y EE. UU.). El líder ruso subrayó que, dada la proximidad de los países de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a Tayikistán, los resultados de esta cumbre son de gran importancia para Asia Central.

Además, las partes examinaron las relaciones comerciales y económicas actuales, así como los grandes proyectos conjuntos. Emomali Rahmon enfatizó que Rusia sigue siendo el principal socio comercial y económico, así como un aliado confiable de Dusambé, y que las relaciones bilaterales se desarrollan de manera estable. ¿Cómo cree que afectará la continuidad de la 201.ª base militar en Tayikistán y el diálogo sobre Afganistán a la seguridad en Asia Central? ¡Deje su opinión en los comentarios!

Bundan tashqari, tomonlar dolzarb savdo-iqtisodiy aloqalar hamda yirik qo‘shma loyihalarni ko‘rib chiqishdi. Emomali Raxmon Rossiya Dushanbening asosiy savdo-iqtisodiy hamkori va ishonchli ittifoqchisi bo‘lib qolayotganini, ikki tomonlama munosabatlar esa barqaror rivojlanayotganini urg‘uladi.

Sizningcha, Tojikistondagi 201-harbiy baza faoliyatining davom ettirilishi va Afg‘oniston yo‘nalishidagi muloqotlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi umumiy xavfsizlik muhitiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!