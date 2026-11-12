El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su gratitud al líder tayiko, Emomali Rahmon, por la atención prestada al idioma ruso en Tayikistán. Hizo esta declaración el 12 de noviembre durante una reunión bilateral en el Kremlin.

Cabe recordar que el 11 de noviembre, los jefes de Estado miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) participaron en una cumbre en Moscú. Tras la conclusión de la cumbre, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, permaneció un día más en Moscú para mantener conversaciones bilaterales con el líder ruso.

«Hoy, como acordamos, dedicaremos nuestra reunión a las relaciones bilaterales. Estos lazos tienen, sin duda, un carácter estratégico y se desarrollan de manera muy positiva en los ámbitos económico y humanitario. Estamos agradecidos por la atención que se presta al idioma ruso en Tayikistán, y siempre lo destaco», afirmó Putin.

El líder ruso señaló que existen muchos otros temas entre ambos países que requieren atención especial. También agradeció a Rahmon por quedarse en Moscú para llevar a cabo las negociaciones bilaterales.

Putin también recordó que durante la cumbre de la OTSC del 11 de noviembre se discutieron cuestiones de seguridad en la zona de responsabilidad de la organización. En su opinión, las negociaciones concluyeron de forma positiva y productiva, confirmando una vez más la disposición de los Estados a cooperar en materia de seguridad.

El estatus del idioma ruso en Tayikistán

Según el artículo 2 de la Constitución de Tayikistán, el idioma oficial del país es el tayiko. Al ruso se le ha otorgado el estatus de idioma de comunicación interétnica.

El 5 de octubre de 2009 se aprobó la ley «Sobre el idioma estatal». De acuerdo con ella, se establece el uso del tayiko en los órganos estatales y en la gestión oficial.

Según datos oficiales publicados en 2022, en el país operaban 39 escuelas con enseñanza en ruso, donde estudiaban cerca de 27 000 alumnos. Asimismo, cerca de 70 000 niños asistían a más de 160 escuelas mixtas (tayiko-ruso).

En 2022 se inauguraron cinco nuevas escuelas en cooperación con Rusia, ubicadas en las ciudades de Dusambé, Juyand, Boxtar, Kulob y Tursunzoda.

Además, el aprendizaje del idioma ruso está incluido en el plan de estudios de las escuelas generales de Tayikistán.