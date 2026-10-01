Controversia « Ravshan » en Dusambé: La visita de Mijaíl Galustyan provoca una fuerte indignación en Tayikistán

·20·Mundo
Controversia « Ravshan » en Dusambé: La visita de Mijaíl Galustyan provoca una fuerte indignación en Tayikistán

La visita del humorista, actor y showman ruso Mijaíl Galustyan a Dusambé, capital de Tayikistán, se enfrentó a la ira masiva y a la fuerte oposición de la población local, activistas y blogueros. El humorista, que alcanzó la fama interpretando al personaje del migrante tayiko «Ravshan» en la serie satírica «Nasha Russia», fue invitado por la empresa «TAS International Group» como invitado especial para la presentación del proyecto «Dushanbe-City».

Aunque Galustyan publicó en redes sociales videos admirando la belleza de Dusambé y deseando un aumento en el flujo turístico, la opinión pública tayika lo condenó duramente como una «persona que ridiculizó a la nación y creó una imagen insultante durante años». En redes sociales surgieron llamados exigiendo la prohibición de entrada al país de por vida, su arresto, deportación y una disculpa oficial al pueblo tayiko. La ola de protestas fue tan fuerte que el Ministerio de Cultura de Tayikistán se desvinculó abiertamente de la visita, declarando oficialmente que no había sido coordinada con el ministerio.

«Odio al personaje de Ravshan, desmentido del Ministerio de Cultura y exigencia de expulsión»: 5 hechos clave

Puntos más importantes sobre los eventos escandalosos en torno a la visita de Mijaíl Galustyan a Tayikistán:

  • Invitado especial a la presentación de «Dushanbe-City»: Galustyan visitó el país por invitación de una empresa privada para participar en un gran proyecto urbanístico;

  • Una ola de dolor y odio acumulado durante años: La población y los activistas recordaron que los personajes de Ravshan y Jamshut en «Nasha Russia», emitidos desde 2006, fueron una burla y una mofa hacia la nación;

  • «Prohibición de por vida y exigencia de disculpas públicas»: En las redes se escucharon demandas al Ministerio del Interior para expulsar al actor («Maleta, estación, Moscú»), calificando su llegada como una vergüenza y un insulto al honor;

  • Declaración oficial del Ministerio de Cultura: El Ministerio de Cultura de Tayikistán informó que la visita de Galustyan no fue coordinada con ellos, contraviniendo las reglas vigentes desde 2024;

  • La parte que llama a la hospitalidad: Algunos habitantes locales enfatizaron que no se debe agredir al actor, sino mostrar la alta cultura, tolerancia y hospitalidad del pueblo tayiko.

Clasificación de la visita de Mijaíl Galustyan a Tayikistán y la reacción pública

Análisis del comportamiento del actor, el propósito de la visita y la reacción de las partes locales:

Criterios y parámetros de análisis

Mijaíl Galustyan y los organizadores

Posición del público y activistas tayikos

Estatus y motivo de la visita

Invitación de «TAS International Group», presentación de «Dushanbe-City»

«Invitar a una persona que ridiculizó a nuestra nación es una vergüenza»

Salida oficial del actor

Admiración por los paisajes de Dusambé, elogios al turismo

Exigencia de disculpas al pueblo y por haber ridiculizado el pasaporte tayiko

Reacción del Ministerio de Cultura

Visita no coordinada oficialmente con el ministerio (ilegal)

Se anunció que la visita no fue coordinada y que el ministerio no está involucrado

Llamados en redes sociales

Contenidos y videos positivos por toda la ciudad

«Que sea expulsado del país», «Prohibición de entrada de por vida», «Maleta, estación, Moscú»

El legado de «Nasha Russia» (2006–2010)

Éxito en programas de entretenimiento y papel en sketch-com popular

Estereotipo que pisoteó el honor y la dignidad de los trabajadores migrantes tayikos

Posición alternativa positiva

Intento de mostrar la imagen a través de la naturaleza y la cultura

Llamado a no guardar rencor y a demostrar la hospitalidad y grandeza nacional

Experticia social y cultural: ¿Por qué el personaje de «Ravshan y Jamshut» no se olvida después de 20 años?

Conclusiones de expertos en medios internacionales:

  • «Discriminación nacional y trauma detrás de la risa»: Aunque los sketch-coms del canal TNT a principios de los 2000 hicieron reír a millones de espectadores en Rusia, Asia Central, y en particular para el pueblo tayiko, se convirtieron en un grave insulto y un trauma nacional; el personaje de «Ravshan y Jamshut» contribuyó a que millones de trabajadores migrantes fueran percibidos en la vida real como analfabetos, indefensos y objetos de burla;

  • Conflicto entre marca personal y responsabilidad estatal: Las empresas comerciales solo piensan en el ruido mediático al invitar estrellas, sin considerar las sensibilidades históricas y nacionales; el desmentido oficial del Ministerio de Cultura muestra que las autoridades temen el descontento público;

  • Necesidad de disculpas y diálogo cultural: Este caso es una lección seria para los artistas que han creado estereotipos negativos en los medios mundiales; la única forma de calmar el dolor popular no es el elogio sin fundamento, sino pedir disculpas abiertas y valientes por los personajes satíricos de aquellos años.

¿Cree usted que los actores deberían ser responsables personalmente en la vida real por los personajes negativos o cómicos que crean en proyectos cinematográficos, o se debe separar el arte de la vida real? ¿Qué opina sobre la reacción firme del pueblo tayiko hacia Galustyan? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del evento que está causando un gran debate en la región con sus amigos!

Mijaíl GalustyanTayikistánDushanbe-CityMinisterio de CulturaControversias
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xi Jinping vuela a EE. UU. en una visita de Estado histórica: ¿Cómo se decidirá el destino del mundo?Xi Jinping vuela a EE. UU. en una visita de Estado histórica: ¿Cómo se decidirá el destino del mundo?23 septiembre 08:30Encuentro histórico entre Trump y Xi Jinping: análisis de la primera visita de Estado en 10 añosEncuentro histórico entre Trump y Xi Jinping: análisis de la primera visita de Estado en 10 años25 septiembre 08:43Nuevo comandante en jefe en Ucrania: Mikhail Drapaty reemplaza a SyrskyNuevo comandante en jefe en Ucrania: Mikhail Drapaty reemplaza a Syrsky22 julio 11:54El exministro de Defensa ucraniano lanza un polémico llamado electoralEl exministro de Defensa ucraniano lanza un polémico llamado electoral19 agosto 11:04Venta de tierras sin precedentes en Tayikistán: ¡133 funcionarios procesados!Venta de tierras sin precedentes en Tayikistán: ¡133 funcionarios procesados!29 julio 14:47El Fiscal General de Ucrania desapareció misteriosamente — ¿Dónde está Ruslan Kravchenko?El Fiscal General de Ucrania desapareció misteriosamente — ¿Dónde está Ruslan Kravchenko?6 septiembre 12:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo