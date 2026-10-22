Una «Viuda negra» iraní acusada de matar a sus 11 maridos

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Una «Viuda negra» iraní acusada de matar a sus 11 maridos

En Irán, Kolsum Akbari, de 56 años, está acusada de haber envenenado a 11 de sus esposos a lo largo de 22 años. Según la investigación, se casaba con hombres mayores con el objetivo de apoderarse de sus bienes y dinero. La mujer afirmó que el número de víctimas podría ser de 13 o incluso 15, aunque señaló que no podía recordar la cifra exacta.

Las actividades criminales de Akbari comenzaron en el año 2000 y continuaron hasta 2023. Conocía a hombres mayores y solitarios en varias ciudades de la provincia iraní de Mazandarán para casarse con ellos. Debido a su avanzada edad y salud frágil, sus muertes se atribuyeron inicialmente a causas naturales. De esta forma, actuó durante muchos años sin levantar sospechas.

«No sé exactamente a cuántas personas maté»

Durante el interrogatorio, Akbari declaró sobre el número de sus víctimas:

«No sé a cuántas personas maté. Quizás 13 o 15. No puedo recordarlo con exactitud».

La mujer se casó por primera vez a los 18 años. Su primer matrimonio fue breve, y su segundo esposo, mucho mayor, la golpeaba y humillaba constantemente. Según los investigadores, tras la muerte de este segundo marido comenzaron los asesinatos de Akbari.

Ella expresaba su disposición a casarse con hombres mayores y solitarios. Tras evaluar su situación financiera, aceptaba el matrimonio a cambio de dotes o pagos importantes.

Envenenaba a sus maridos para obtener sus bienes

Según la acusación, poco después de casarse, Akbari administraba a sus esposos medicamentos para la presión arterial y la diabetes, sedantes y alcohol industrial. Si el envenenamiento no daba resultado, en algunos casos intentaba asfixiarlos con una almohada.

Mirahmad Omrani, de 69 años, con quien se casó en 2013, falleció un mes después. Ismail Bakhshi, de 62 años, con quien se casó en 2016, murió tras dos meses. Ganjali Hamzey, de 83 años, falleció 43 días después de la boda.

Uno de los esposos de Akbari, Maseh Nemati, sobrevivió a un intento de envenenamiento en 2020. Sin embargo, no presentó denuncia, limitándose a echarla de su casa.

El hijo de la última víctima reveló el crimen

Los crímenes de Akbari fueron descubiertos en 2023, tras la muerte de su último esposo, Gholamreza Babooy, de 82 años. El hijo del difunto supo por un conocido que su padre se había casado con una mujer llamada Kolsum y que ella había intentado envenenarlo anteriormente. Al ver a la mujer, la reconoció y alertó a la policía.

Tras negar inicialmente las acusaciones, Akbari terminó confesando sus crímenes, aunque dio declaraciones contradictorias sobre el número de víctimas.

Podría enfrentar la pena de muerte

Kolsum Akbari está acusada de 11 asesinatos premeditados y un intento de asesinato. Si el tribunal la declara culpable, podría ser condenada a la pena de muerte.

Más de 45 demandantes, incluidos los herederos de los fallecidos, participan en el caso. Según los fiscales, el objetivo principal de la mujer era obtener los bienes y el dinero de sus maridos. Según la investigación, gran parte de los fondos fueron registrados a nombre de su hija.

Se espera que el tribunal dicte sentencia una vez que se escuchen los testimonios de todos los demandantes y concluya el proceso.

Kolsum AkbariIránCrimenMazandaránJusticia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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