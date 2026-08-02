Un niño de 8 años se deja picar por una viuda negra con la esperanza de convertirse en Spider-Man

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Un niño de 8 años se deja picar por una viuda negra con la esperanza de convertirse en Spider-Man

Un insólito incidente ocurrido en Bolivia está generando amplio debate en las redes sociales. En la localidad de Vichuloma, perteneciente al departamento de Oruro, un niño de 8 años, deseando ser como su héroe favorito — Spider-Man y con la esperanza de obtener superpoderes, se dejó picar intencionalmente por una peligrosa araña viuda negra.

Según se informa, mientras el niño jugaba junto al río, encontró debajo de una piedra una araña negra con marcas rojas en la espalda — la viuda negra. Con la esperanza de adquirir poderes extraordinarios como el famoso superhéroe, colocó la araña en el dorso de su mano y permitió deliberadamente que lo picara. Luego, metió la araña en un frasco de vidrio y regresó a casa.

Aproximadamente tres horas después, el niño comenzó a sentir un dolor intenso en todo el cuerpo, dolores óseos y una debilidad severa. Al empeorar su estado, le contó todo a su madre. Tras esto, su madre llevó a su hijo urgentemente al hospital local.

Los médicos administraron inmediatamente al niño un antídoto especial contra el veneno de la viuda negra. En unos 30 minutos su estado se estabilizó. Según los informes, el niño sobrevivió gracias a la atención médica oportuna y posteriormente se recuperó por completo.

Lo interesante es que este no es el primer caso de este tipo que se registra en Bolivia. En 2020, también circularon informes sobre dos hermanos que se dejaron picar por viudas negras con el mismo propósito y terminaron en el hospital.

Los expertos recuerdan una vez más a los niños que no deben realizar experimentos peligrosos para la vida imitando a personajes de películas y cómics. El veneno de la araña viuda negra puede representar un grave peligro para la salud humana, por lo que en tales casos es necesario buscar asistencia médica de inmediato.

BoliviaVichulomaOruroSpider-Man
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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