Catástrofe devastadora en el Tíbet: un terremoto de magnitud 7 causa víctimas y destruye edificios

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Catástrofe devastadora en el Tíbet: un terremoto de magnitud 7 causa víctimas y destruye edificios

Un potente y devastador terremoto de magnitud 7 ha sacudido la región autónoma del Tíbet, en China. El desastre natural ha provocado graves daños y pérdidas humanas.

Según las últimas informaciones urgentes, el fuerte sismo ha dejado al menos 16 muertosy 54 personas han resultado heridas de diversa gravedad. Se teme que el número de víctimas y afectados pueda seguir aumentando.

Devastación en el epicentro: la situación en Nagchu

Una de las zonas más afectadas por el desastre es la ciudad de Nagchu:

  • Viviendas destruidas: Cientos de edificios residenciales en la ciudad y las localidades circundantes se han derrumbado por completo o han quedado inhabitables;

  • Daños en infraestructuras: Se registran cortes en las redes de comunicación, carreteras y suministro eléctrico, lo que dificulta las labores de rescate;

  • Operaciones de rescate: Equipos de rescate especializados, personal médico y maquinaria pesada han sido desplegados de inmediato en la zona. Se están llevando a cabo operaciones urgentes para localizar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Medidas de seguridad y asistencia

El gobierno está estableciendo refugios temporales para la población afectada y suministrando ropa de abrigo, alimentos y artículos de primera necesidad. Los sismólogos advierten que persiste el riesgo de réplicas y piden a la población que permanezca en lugares seguros.

TíbetNagchuTerremotoChinaDesastre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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