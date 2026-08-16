Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: decenas de muertos (video)

Un nuevo y terrible desastre natural ha ocurrido en Indonesia, país del sudeste asiático. Durante la noche del 14 al 15 de agosto, en la zona de la isla de Flores, se produjo un potente terremoto de magnitud 7,7 .

Tras los temblores, se declaró de inmediato una alerta de tsunami en tres provincias.

47 víctimas y personas atrapadas bajo los escombros

Según informó Reuters, citando datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el terremoto causó enormes daños:

Aumenta el número de víctimas: Según los últimos datos oficiales, el número de fallecidos ha ascendido al menos a 47 personas (inicialmente se había informado de 38 muertos);

Evacuación y rescate: Cerca de 2.000 habitantes fueron evacuados de la zona afectada a lugares seguros;

Personas atrapadas en edificios: Como consecuencia del terremoto, numerosos habitantes quedaron atrapados dentro de edificios destruidos;

Pérdidas en el puerto de Maumere: Cerca de la ciudad portuaria de Maumere, 20 personas murieron, seis resultaron heridas y dos quedaron bajo los escombros.

Daños en las infraestructuras y réplicas de hasta 6,2

Según el Jakarta Globe, los temblores afectaron a una zona muy extensa:

Infraestructuras destruidas: Numerosas viviendas, escuelas, oficinas gubernamentales y hospitales sufrieron graves daños o quedaron destruidos;

Carreteras bloqueadas: Los deslizamientos de tierra en las zonas montañosas interrumpieron el tráfico en varias carreteras principales;

Fuertes réplicas: Tras el temblor principal, se registraron en la zona varias réplicas de magnitud de hasta 6,2 . Incluso los habitantes de Severo-Kurilsk, a pesar de encontrarse lejos, sintieron ondas de hasta 5.

Actualmente continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona. Se están evaluando los daños y tomando medidas para trasladar a la población a lugares seguros.

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