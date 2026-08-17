Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: el balance asciende a 53 muertos

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Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: el balance asciende a 53 muertos

Un potente terremoto sacudió Indonesia y causó importantes destrozos en el este del país. Un terremoto de magnitud 7,7 fue registrado el 15 de agosto cerca de la isla de Flores. Mientras continúan las labores de emergencia, el número de víctimas sigue aumentando.

Según los últimos datos, el terremoto dejó al menos 53 muertos y más de 130 heridos. Aproximadamente 5.000 habitantes fueron evacuados a zonas seguras.

Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: el balance asciende a 53 muertos

El terremoto se produjo a muy poca profundidad

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del terremoto se situó al noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, no lejos de las costas de la isla de Flores. El movimiento sísmico se produjo a unos 10 kilómetros de profundidad .

La poca profundidad del terremoto intensificó sus efectos. Varios edificios resultaron dañados, algunas viviendas quedaron destruidas y se produjeron deslizamientos de tierra en la zona.

Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: el balance asciende a 53 muertos

También se activó una alerta de tsunami

Tras el fuerte terremoto, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para algunas zonas costeras. Posteriormente, la alerta fue cancelada al confirmarse que ya no existía un peligro importante.

Aun así, se observó una subida del nivel del mar en algunas costas. Por ejemplo, se informó de que en la aldea de Riung la altura de las olas alcanzó 1,61 metros .

Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: el balance asciende a 53 muertos

Las labores de rescate avanzan con dificultad

Los numerosos deslizamientos de tierra ocurridos en la zona tras el terremoto han dificultado considerablemente el trabajo de los equipos de rescate. Algunas carreteras quedaron bloqueadas y se registraron cortes de electricidad y de las comunicaciones.

El acceso a algunas zonas remotas de la isla de Flores ha sido especialmente complicado. Los rescatistas continúan buscando a personas atrapadas bajo los escombros y prestando ayuda a los afectados.

Después del terremoto, se registraron cerca de 1.000 réplicas . Algunas fueron percibidas por la población, lo que está provocando que los habitantes se trasladen a lugares aún más seguros.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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