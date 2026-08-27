Desastre aterrador en la frontera: cientos de turistas desaparecidos en Nepal y China (video)

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Desastre aterrador en la frontera: cientos de turistas desaparecidos en Nepal y China (video)

El número de muertos tras las fuertes inundaciones y los devastadores deslizamientos de tierra en el norte de Nepal ha alcanzado al menos 270 personas. Así lo informó la influyente agencia de noticias ANI citando fuentes de la embajada de Nepal.

La magnitud del desastre es enorme y las operaciones de búsqueda y rescate continúan en la zona. Además de los residentes locales, el destino de cientos de turistas de decenas de países sigue siendo desconocido.

476 turistas de 28 países: Estadísticas de desaparecidos

Representantes de la embajada dieron a conocer la información más reciente sobre las víctimas y las personas buscadas:

  • Cuerpos encontrados: Hasta el momento, los rescatistas han encontrado 270 cuerpos de víctimas y el proceso de identificación está en curso;

  • Turistas extranjeros en peligro: Según datos oficiales, un total de 476 ciudadanos extranjeros de 28 países figuran en la lista de desaparecidos;

  • Corte de comunicaciones: Es imposible establecer contacto con muchos grupos de turistas y residentes locales debido a la falla de los sistemas de comunicación en las zonas montañosas.

Causa del desastre: Avalancha de nieve y rocas en la frontera

Según la información preliminar, la ola de inundación se produjo la mañana del 26 de agosto:

  • Origen del deslizamiento: La tragedia comenzó tras una enorme avalancha de nieve y rocas ocurrida a unos 20 km al noreste del puesto fronterizo de «Rasuwagadhi» entre Nepal y China;

  • Flujo de lodo: La enorme masa que descendió de las montañas bloqueó los cauces de los ríos, creando una ola de lodo destructiva hacia los valles inferiores.

El destino de los turistas rusos: búsquedas en el Tíbet y Nepal

Se reveló que también había ciudadanos rusos en la zona del desastre:

  • Situación en Nepal: Según la embajada de la Federación de Rusia en Nepal, al menos cuatro rusos se encontraban en el distrito afectado y actualmente se ha perdido todo contacto con ellos;

  • Inundaciones en el Tíbet: Según información de la embajada de Rusia en China, tras las inundaciones en el distrito de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, China, dos ciudadanos rusos están desaparecidos, y se están realizando investigaciones para localizar a otros tres.

Las operaciones de rescate en la zona continúan en condiciones meteorológicas y montañosas difíciles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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