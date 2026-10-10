Un devastador terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá (video)

Ayer, 9 de octubre, un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió el sur de Panamá. El sismo dañó varios edificios, provocó el colapso de algunas estructuras y obligó a miles de personas a salir a las calles por seguridad. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre muertos o heridos. Así lo informó Reuters.

Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), el terremoto ocurrió a una profundidad de 12,6 kilómetros. El epicentro se localizó en una zona poco poblada, a unos 200 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. Tras el sismo principal, la actividad subterránea continuó, registrándose más de 40 réplicas en el país.

Las fuertes vibraciones también se sintieron significativamente en Ciudad de Panamá. Como medida de seguridad, los empleados de edificios de oficinas fueron evacuados. El tráfico en la ciudad se vio dificultado debido a la salida masiva de miles de personas a las calles.

Asimismo, los vuelos fueron suspendidos temporalmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El tráfico aéreo se reanudó una vez estabilizada la situación. El Canal de Panamá y la mina de cobre de Cobre Panamá, de importancia económica vital para el país, continuaron operando con normalidad tras el sismo.

El presidente visitó la ciudad afectada

El presidente de Panamá, Raul Mulino, visitó la ciudad de Penonomé, afectada por el terremoto. En esta zona, algunos edificios colapsaron y una iglesia resultó dañada. Las consecuencias del sismo también se observaron en las costas de la ciudad de Chitré y en la provincia de Los Santos, al sur del país.

El director del Instituto de Geociencias de Panamá, Nestor Luke, informó que el terremoto se produjo debido a la liberación de la tensión acumulada en el sistema de fallas de Azuero-Soná. Destacó que las vibraciones causadas por el sismo se sintieron en todas las regiones del país.

En Ciudad de Panamá, el sismo duró casi 40 segundos. Durante este tiempo, las personas dentro de los edificios sintieron fuertes sacudidas y muchos intentaron buscar un lugar seguro.

Sabina Ríos, quien se encontraba en el sexto piso de un edificio antiguo durante el sismo, comentó que las sacudidas fueron muy fuertes y duraderas.

«El terremoto se sintió fuerte y duró mucho tiempo. Fue el sismo más largo que he sentido en los últimos años», dijo.

Víctor Pinson, un técnico de 48 años, fue testigo de cómo los limpiadores de ventanas que trabajaban en edificios altos se balanceaban peligrosamente debido a las fuertes vibraciones.

«Es un milagro que no hayan muerto», afirmó.

Daños económicos y cortes de energía

Según las evaluaciones preliminares del USGS, los daños económicos causados por el terremoto podrían alcanzar entre el 1 y el 10 % del PIB de Panamá. Esta cifra indica que el desastre natural podría tener un impacto significativo en la economía del país.

La empresa Naturgy, encargada del suministro eléctrico en el país, también informó sobre la situación tras el sismo. La compañía reportó cortes de energía en seis provincias de Panamá.

Cabe señalar que terremotos tan fuertes no son frecuentes en Panamá. No obstante, se presta especial atención a la preparación ante emergencias en el país. Con este fin, se ha programado un simulacro nacional de evacuación de la población ante emergencias para el 12 de octubre.