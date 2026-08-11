Terremoto devastador en Colombia: 132 muertos, se declara la catástrofe nacional

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Terremoto devastador en Colombia: 132 muertos, se declara la catástrofe nacional

Consecuencias del terremoto en Colombia. Foto: AP Photo / Santiago Saldarriaga

Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas a causa del potente terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia. Las autoridades del país declararon el estado de desastre natural de alcance nacional en la zona.

El canal de televisión Caracol informa sobre esta terrible tragedia, citando fuentes oficiales locales.

Epicentro y zonas más afectadas

El terrible terremoto ocurrió el lunes por la mañana.

  • Epicentro: Se ubicó en el territorio del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

  • Magnitud: 7,4.

  • Alcance: Los temblores se sintieron claramente en gran parte de Colombia, así como en los países vecinos.

La situación más grave y con mayores pérdidas humanas se registra en Pereira y otras zonas de la región cafetera, así como en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó. Según datos oficiales, 32 ciudades fueron elevadas al nivel de riesgo «rojo».

Destrucción devastadora: infraestructura y viviendas

El desastre natural provocó una enorme destrucción:

  • 1.575 edificios residenciales sufrieron graves daños;

  • 37 viviendas quedaron completamente destruidas;

  • 18 centros de salud y hospitales resultaron afectados;

  • 52 instituciones educativas sufrieron daños;

  • 18 carreteras y 7 infraestructuras aeroportuarias resultaron dañadas.

Desastre nacional y operaciones de rescate

El Gobierno de Colombia declaró oficialmente el estado de desastre natural de alcance nacional en el país. Actualmente, rescatistas y militares continúan trabajando en las zonas afectadas para salvar a personas atrapadas bajo los escombros y brindar asistencia médica urgente a las víctimas.

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Shuhrat Razzakov
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