Ha concluido la primera jornada de las consultas cerradas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, celebradas en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Tras la reunión inicial de cuatro horas y media, las partes han registrado sus posiciones de negociación intermedias. Al finalizar el encuentro, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las discusiones de positivas, aunque subrayó que no se deben esperar cambios drásticos.

La declaración de Marco Rubio y en Abu Dabi el maratón de negociaciones

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, ninguna de las partes espera que el conflicto se resuelva en las próximas horas o en un solo día. El objetivo estratégico de Washington es ampliar el formato tripartito en el futuro, involucrando directamente a representantes europeos.

Fuentes internas confirman que en Abu Dabi el maratón de negociaciones secretas el miércoles 11 de noviembre a las 11:00, hora de Moscú continuará sus trabajos.