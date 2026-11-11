Marco Rubio revela los detalles de la reunión tripartita en Abu Dabi
Ha concluido la primera jornada de las consultas cerradas entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, celebradas en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Tras la reunión inicial de cuatro horas y media, las partes han registrado sus posiciones de negociación intermedias. Al finalizar el encuentro, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las discusiones de positivas, aunque subrayó que no se deben esperar cambios drásticos.
La declaración de Marco Rubio y en Abu Dabi el maratón de negociaciones
Según el jefe de la diplomacia estadounidense, ninguna de las partes espera que el conflicto se resuelva en las próximas horas o en un solo día. El objetivo estratégico de Washington es ampliar el formato tripartito en el futuro, involucrando directamente a representantes europeos.
Fuentes internas confirman que en Abu Dabi el maratón de negociaciones secretas el miércoles 11 de noviembre a las 11:00, hora de Moscú continuará sus trabajos.
Parámetros y direcciones de las negociaciones
Detalles e información oficial
Lugar
Abu Dabi, EAU (formato de consultas cerradas)
Partes participantes
Delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania
Resultado del primer día
Reunión de 4,5 horas, se registraron posiciones intermedias
Evaluación de EE. UU. (Marco Rubio)
Discusiones productivas, pero no se espera una resolución rápida
Objetivo estratégico de EE. UU.
Ampliar el formato con representantes europeos
Hora de la siguiente etapa
11 de noviembre, 11:00 hora de Moscú
«Ninguna de las partes espera una resolución inmediata de la crisis, pero las consultas en Abu Dabi sirven como base para un futuro diálogo de paz».
¿Quiere Bruselas «torpedear» las negociaciones?
Mientras las delegaciones de EE. UU., Rusia y Ucrania discuten acuerdos intermedios en Abu Dabi, la Unión Europea ha mostrado una frialdad diplomática marcada. Al margen de una reunión del G7 en París, la nueva alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, emitió una declaración firme durante un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha.
La jefa de la diplomacia europea anunció que, independientemente de los resultados hipotéticos de las negociaciones de paz en Abu Dabi, la UE continuará proporcionando ayuda militar a Kiev sin restricciones. Además, Kallas rechazó categóricamente cualquier posibilidad de aliviar las sanciones impuestas por Bruselas, enfatizando que las restricciones económicas contra Rusia solo se intensificarán. Según los expertos, este enfoque constituye un gesto político abierto contra los esfuerzos diplomáticos en Abu Dabi.
¿Cree usted que las negociaciones de Abu Dabi, lideradas por EE. UU. y Rusia, pueden dar resultados reales a pesar de la postura firme de Europa? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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