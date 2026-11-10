Un proceso crucial que podría determinar el destino futuro de la geopolítica mundial comienza en Abu Dabi. Por primera vez tras una pausa de varios meses, se han reanudado las negociaciones trilaterales cara a cara entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Esta ronda diplomática, que comienza a las 11:50 hora local (12:50 hora de Taskent), promete ser un punto de inflexión en la reconstrucción de la arquitectura de seguridad de la posguerra.

Composición renovada: cambios inesperados en la delegación rusa

La delegación encabezada por Vladímir Medinski, asistente del presidente ruso, ha llegado a la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El aspecto principal que ha llamado la atención de los observadores es la incorporación de figuras nuevas y experimentadas al equipo negociador.

La delegación incluye al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, y al jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor, Ígor Kostiukov. Asimismo, se han sumado al proceso el principal negociador en temas de seguridad internacional y armamento, el viceministro de Asuntos Exteriores Serguéi Riabkov, y el subjefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor, Yuri Jigarlovski.

Participante Estatus / Cargo Rol en las negociaciones Vladímir Medinski Asistente del presidente de la Federación de Rusia Jefe de la delegación rusa Serguéi Riabkov Viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia Experto en seguridad global y estabilidad estratégica (nuevo participante) Mijaíl Galuzin Viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia Curador de la CEI y relaciones regionales Ígor Kostiukov Subjefe del Estado Mayor Análisis militar y de inteligencia Yuri Jigarlovski Subjefe de la Dirección Operativa Principal Planificación operativa militar y fronteras de seguridad (nuevo participante)

«La presencia en la mesa de los principales expertos en planificación operativa militar y control de armas indica que la conversación ya no trata sobre declaraciones generales, sino sobre una demarcación precisa y garantías».

Diplomacia tras bambalinas: ¿Por qué ahora?

La última reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania tuvo lugar en febrero de 2026. Desde entonces, el diálogo se mantuvo solo mediante «diplomacia de enlace», es decir, en formato bilateral.

Los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron reuniones directas con el liderazgo del Kremlin en Moscú, y posteriormente discutieron la siguiente fase de las negociaciones por separado con funcionarios ucranianos en Kiev. Esta vez, Abu Dabi ha logrado reunir a todas las partes en una misma mesa.

El tema principal: el sistema de seguridad de posconflicto

Los detalles y la agenda de la reunión se mantienen en estricto secreto. No obstante, según la información filtrada, el tema central es la creación de un sistema de seguridad a largo plazo para Rusia y Ucrania tras el cese de las hostilidades. Esto podría incluir zonas de desmilitarización en las fronteras, garantías internacionales y principios que definan la presencia militar de terceros países en la región.

¿Qué opina usted sobre la probabilidad de alcanzar un acuerdo trilateral en suelo de los EAU? ¿Podrán las partes llegar a un consenso en materia de seguridad? Deje su opinión en los comentarios.