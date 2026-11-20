El presidente estadounidense Donald Trump y su administración buscan alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania antes de principios de enero — antes de que el control del Congreso de EE. UU. pase al Partido Demócrata. Así lo informó el 20 de noviembre el periódico británico Financial Times citando a cuatro fuentes informadas.

Según los interlocutores del diario, Washington ya ha informado a los funcionarios ucranianos y europeos sobre los plazos aceptables para resolver el conflicto. La prisa de la Casa Blanca está relacionada con los resultados de las elecciones de mitad de mandato de noviembre: en ellas, los republicanos perdieron la mayoría frente a los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

¿Qué cambios se esperan en el Congreso en enero?

Una vez que la nueva composición del Congreso asuma sus funciones en enero, se espera que los demócratas intenten tomar una serie de medidas:

Utilizar herramientas legislativas para aumentar la ayuda militar a Kiev;

Reforzar la presión de las sanciones sobre Moscú;

Investigar los pasos de política exterior de la administración.

« Trump es benevolente con Putin y quiere terminar todo esto antes de enero », declaró un alto funcionario ucraniano al periódico, expresando su preocupación de que, en tales circunstancias, se pueda obligar a Kiev a aceptar un acuerdo en condiciones ventajosas para Rusia.

La Casa Blanca Financial Times se abstuvo de comentar sobre este artículo.

Aspecto Información y detalles Plazo previsto Hasta principios de enero (antes de que comience el nuevo Congreso) Razón principal La victoria de los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato Pasos diplomáticos Restablecimiento de contactos a principios de noviembre en Abu Dabi con la mediación de Steve Witkoff y Jared Kushner Posición de las partes Kiev expresó preocupación; se hizo una propuesta de diálogo directo a Europa; Moscú exige que se tengan en cuenta sus intereses de seguridad y se eliminen las causas fundamentales

Contactos en Abu Dabi y reacciones de las partes

A principios de noviembre, el enviado especial del líder estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner restablecieron los contactos con representantes de Moscú y Kiev en Abu Dabi, poniendo fin a una pausa de ocho meses en las negociaciones.

Anteriormente, durante conversaciones telefónicas con líderes europeos, Donald Trump había instado a sus aliados a « iniciar ellos mismos el diálogo con Putin » para terminar rápidamente el conflicto. Por su parte, Moscú ha subrayado en repetidas ocasiones que solo está abierta a una solución política y diplomática si se tienen en cuenta los intereses de seguridad de Rusia y se eliminan las causas iniciales de la crisis.

¿Cómo cree que afectará el cambio en el equilibrio de fuerzas en el Congreso de EE. UU. y el plazo fijado por la Casa Blanca para principios de enero al ritmo de las negociaciones de paz en las próximas semanas? ¡Deje su opinión en los comentarios!