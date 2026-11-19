Durante la cumbre, los jefes de los tres países expresaron sus posiciones sobre los puntos más críticos de la seguridad global:

Concluyeron las primeras negociaciones trilaterales de la historia entre los líderes de China, Rusia y Estados Unidos, celebradas al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China. CGTN según informó el canal de televisión, « Silin Shanchjuan » la reunión, presidida por Xi Jinping alrededor de una mesa redonda en la residencia duró casi una hora y media y la mayor parte se llevó a cabo a puerta cerrada.

Conflicto en Ucrania: El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que todas las partes tienen interés en poner fin al conflicto ruso-ucraniano y propuso discutir este asunto en un formato tripartito. Vladimir Putin apoyó esta propuesta, destacando que entre los tres países « existen muchos intereses convergentes en cuanto a la resolución de conflictos regionales, incluida la crisis ucraniana » . Xi Jinping no mencionó directamente el tema de Ucrania en su discurso de apertura.

Seguridad nuclear e Irán: Donald Trump calificó de «vital» la cooperación de las tres potencias en la lucha contra la proliferación de armas nucleares y llamó a discutir la reducción de los arsenales nucleares (Washington exige que Pekín se incluya en nuevos acuerdos tras la expiración del tratado New START entre Rusia y EE. UU. en febrero de 2026). El presidente estadounidense también señaló que no se debe permitir que Irán obtenga armas nucleares. Xi Jinping comparó las armas nucleares con una «espada de Damocles» y pidió su prohibición total y eliminación.

Orden global y CPI: El presidente de la RPC calificó la cumbre de «innovadora» y dijo: « si las grandes potencias están unidas, reinará la paz en el mundo, pero si entran en conflicto, surgirá el desorden » . Vladimir Putin planteó la necesidad de mantener la seguridad energética y alimentaria, la lucha contra el terrorismo y el papel de la ONU. Trump, por su parte, « Estamos haciendo historia », señalando que se deben discutir las actividades de la Corte Penal Internacional (CPI), que actúa fuera de su jurisdicción.

Líder Ideas y declaraciones clave presentadas en la cumbre Xi Jinping (China) Prohibición total y eliminación de armas nucleares; unidad de las grandes potencias Vladimir Putin (Rusia) Intereses comunes sobre Ucrania; seguridad energética y alimentaria; papel de la ONU Donald Trump (EE. UU.) Poner fin a la guerra en Ucrania; reducción de arsenales nucleares; cuestión de Irán y la CPI

Reuniones bilaterales y reacción internacional

Antes de la cumbre general, Donald Trump mantuvo conversaciones por separado con ambos líderes. El diálogo con Vladimir Putin duró aproximadamente 40 minutos — fue su primer encuentro cara a cara completo desde su cumbre en Alaska en agosto de 2025, siendo el tema principal Ucrania. Con Xi Jinping, Trump discutió durante casi una hora sobre economía, aranceles aduaneros, la cuestión de Taiwán y las formas de poner fin a la guerra en Ucrania.

La administración estadounidense había anunciado previamente que esta cumbre era un punto de partida para discusiones posteriores y que no se planeaba la firma de acuerdos escritos revolucionarios. El Kremlin también describió sus expectativas como «pragmáticas».

Sin embargo, la realización de las negociaciones en este formato fue duramente criticada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky así como por varios políticos europeos, en particular el ministro de Asuntos Exteriores polaco Radosław Sikorski . Advirtieron contra los intentos de decidir sobre la seguridad europea y el destino de Ucrania sin su participación.

¿Qué opina usted? tras los resultados de la cumbre tripartita en Shenzhen, ¿comenzarán avances prácticos en la resolución del conflicto ucraniano y la seguridad nuclear global, o la resistencia de Europa y Kiev obstaculizará este proceso? ¡Deje su opinión en los comentarios!