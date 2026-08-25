Colapso de un vertedero en Guinea

·73·Mundo
Colapso de un vertedero en Guinea

En Conakry, la capital de Guinea, se produjo un deslizamiento de tierra en un vertedero tras fuertes lluvias. La tragedia dejó al menos 30 muertos y 22 heridos. De ellos, seis se encuentran en estado grave y 16 sufrieron heridas leves.

El incidente ocurrió el 23 de agosto alrededor de las 02:00 de la madrugada en el vertedero de Dar-es-Salam, en la comuna de Gbessia, Conakry. Las intensas lluvias nocturnas provocaron que una enorme pila de basura se derrumbara, sepultando tiendas de campaña, viviendas temporales y otros hogares cercanos.

Los equipos de rescate llegaron al lugar con maquinaria pesada y excavadoras para buscar a las personas atrapadas bajo los escombros. Algunos de los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Donka de Conakry.

Según testigos, la masa de residuos colapsada fue tan grande que cubrió las viviendas circundantes e incluso uno de los edificios de varios pisos. Una residente local, Sire Diallo, informó que perdió a sus cinco hijos en la tragedia.

La tragedia ocurrió pocos días después de que el gobierno advirtiera sobre el peligro del vertedero. El 20 de agosto, la ministra de Administración del Territorio, Jenabu Ture, había anunciado el cierre del vertedero y el traslado de los residuos fuera de Conakry.

El primer ministro de Guinea, Amadou Oury Bah, visitó el lugar para evaluar la situación y supervisar las labores de rescate. El gobierno instó a la población a mantener la calma, mostrar solidaridad y seguir estrictamente las instrucciones de los servicios de emergencia.

Colapso de un vertedero en Guinea
GuineaConakryDar es-SalamAmadou Oury Bah
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevas fuerzas: 400 operadores de drones y zapadores norcoreanos son desplegados en el frenteNuevas fuerzas: 400 operadores de drones y zapadores norcoreanos son desplegados en el frenteHoy, 11:26El doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de SarukyanEl doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de SarukyanHoy, 11:21Un mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamenteUn mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamenteHoy, 11:12«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en Kiev«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en KievHoy, 11:03Un inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioUn inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioHoy, 10:44Giro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanGiro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanHoy, 10:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público