Colapso de un vertedero en Guinea

En Conakry, la capital de Guinea, se produjo un deslizamiento de tierra en un vertedero tras fuertes lluvias. La tragedia dejó al menos 30 muertos y 22 heridos. De ellos, seis se encuentran en estado grave y 16 sufrieron heridas leves.

El incidente ocurrió el 23 de agosto alrededor de las 02:00 de la madrugada en el vertedero de Dar-es-Salam, en la comuna de Gbessia, Conakry. Las intensas lluvias nocturnas provocaron que una enorme pila de basura se derrumbara, sepultando tiendas de campaña, viviendas temporales y otros hogares cercanos.

Los equipos de rescate llegaron al lugar con maquinaria pesada y excavadoras para buscar a las personas atrapadas bajo los escombros. Algunos de los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Donka de Conakry.

Según testigos, la masa de residuos colapsada fue tan grande que cubrió las viviendas circundantes e incluso uno de los edificios de varios pisos. Una residente local, Sire Diallo, informó que perdió a sus cinco hijos en la tragedia.

La tragedia ocurrió pocos días después de que el gobierno advirtiera sobre el peligro del vertedero. El 20 de agosto, la ministra de Administración del Territorio, Jenabu Ture, había anunciado el cierre del vertedero y el traslado de los residuos fuera de Conakry.

El primer ministro de Guinea, Amadou Oury Bah, visitó el lugar para evaluar la situación y supervisar las labores de rescate. El gobierno instó a la población a mantener la calma, mostrar solidaridad y seguir estrictamente las instrucciones de los servicios de emergencia.