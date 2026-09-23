Tesoro en las paredes: la policía italiana descubre un almacén secreto de la mafia de 3,2 millones de euros

·48·Mundo
Tesoro en las paredes: la policía italiana descubre un almacén secreto de la mafia de 3,2 millones de euros

En la ciudad de Caivano, cerca de Nápoles, Italia, una operación policial a gran escala contra el crimen organizado superó las escenas más impactantes de las películas. Durante un registro en un apartamento aparentemente común, los carabineros italianos descubrieron nichos electrónicos ocultos en paredes y muebles, que contenían efectivo 3,2 millones de euros y objetos de gran valor. Según los medios italianos, la red criminal había construido mecanismos electrónicos y compartimentos deslizantes para proteger el dinero; incluso una de las cajas fuertes estaba hábilmente oculta bajo el plato de ducha.

Para sacar los millones envueltos en celofán, las fuerzas especiales tuvieron que romper las paredes con mazos. Los billetes, principalmente de 50 euros, eran tantos que los policías tuvieron que transportarlos en cubos de plástico. Además del dinero, se incautaron 11 relojes Rolex por un valor de 127 000 euros. Según la investigación, este apartamento era el tesoro central de la narcomafia. Al final de la operación, 34 miembros fueron detenidos: 23 fueron encarcelados y 11 puestos bajo arresto domiciliario.

¿Quién diseñó este búnker secreto, a qué cárteles internacionales pertenecen estos 3,2 millones de euros y es la operación de Caivano el principio del fin para la mafia italiana?

«Paredes rotas a mazazos, cubos de plástico y 11 Rolex»: 5 puntos clave de la operación

Los hechos más sorprendentes de la redada en Caivano:

  • 3,2 millones de euros en las paredes: Los carabineros encontraron millones en efectivo envueltos en celofán detrás de muros de hormigón y compartimentos especiales;

  • Sistema electrónico y caja fuerte bajo la ducha: Los compartimentos secretos estaban equipados con mecanismos electrónicos deslizantes, y parte del tesoro estaba bajo el plato de ducha;

  • Transporte de dinero en cubos: Debido a la cantidad masiva de fajos de 50 euros, los policías tuvieron que usar cubos de construcción de plástico para sacar el dinero;

  • 11 relojes Rolex de 127 000 euros: Además del efectivo, se confiscaron 11 relojes de lujo;

  • 34 mafiosos detenidos: 23 miembros de la banda vinculada al narcotráfico fueron encarcelados y 11 puestos bajo arresto domiciliario.

Registro en Caivano: Análisis de los bienes incautados y la infraestructura criminal

Clasificación de las pruebas obtenidas por la policía italiana:

Indicadores y aspectos

Pruebas identificadas por los carabineros

Dinero en efectivo incautado

3,2 millones de euros (principalmente billetes de 50€, en celofán)

Objetos de valor

11 relojes Rolex de lujo por un valor total de 127 000 €

Ubicación de los escondites

Huecos en paredes, muebles y bajo el plato de ducha

Seguridad y camuflaje

Mecanismos electrónicos deslizantes y vigilancia armada 24/7

Método de extracción

Romper paredes con mazos y llenar cubos

Fuente principal de ingresos

Narcotráfico a gran escala

Personas detenidas

34 en total (23 en prisión, 11 en arresto domiciliario)

Experticia criminal y seguridad internacional: ¿Por qué este golpe fue fatal para la mafia?

Conclusiones de las autoridades italianas y criminólogos:

  • Golpe al corazón de la Camorra: Caivano es históricamente el mayor mercado de drogas del clan Camorra; la incautación de esta «caja negra» de 3,2 millones paraliza la logística del clan;

  • Ocultamiento de nivel ingeniería: El uso de mandos electrónicos y motores deslizantes demuestra que la mafia emplea ingenieros y constructores altamente calificados;

  • La etapa de los «cubos»: Transportar dinero en cubos de plástico es una práctica observada solo en bases de cárteles poderosos (Colombia, México); esto indica un flujo diario de cientos de miles de euros;

  • Desmantelamiento de una red de 34 personas: La detención simultánea de toda la jerarquía —desde vigilantes hasta vendedores— ha logrado detener la red local de narcotráfico.

Esta redada de los carabineros demostró que ninguna pared electrónica puede proteger los ingresos criminales de la justicia.

¿Quién informó a la policía: delación interna o vigilancia prolongada? ¿Pueden estas operaciones de película acabar con el crimen organizado? ¡Comparte tu opinión en los comentarios y difunde este artículo!

CaivanoCarabinerosNarcotráficoRelojes RolexItalia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un joven de 18 años que pensaba haber encontrado monedas comunes descubre un tesoro de oro de millones de euros dentro de una paredUn joven de 18 años que pensaba haber encontrado monedas comunes descubre un tesoro de oro de millones de euros dentro de una pared17 septiembre 15:31Confiscada la fortuna de 200 millones de euros de la mafia «Cosa Nostra»Confiscada la fortuna de 200 millones de euros de la mafia «Cosa Nostra»30 mayo 13:00Erdogan pide desde la tribuna de la ONU privar al «Big Five» de su derecho de vetoErdogan pide desde la tribuna de la ONU privar al «Big Five» de su derecho de vetoHoy 11:00«Nunca he visto tal carnicería»: El jefe de la ONU y Lula acusan a Israel de genocidio«Nunca he visto tal carnicería»: El jefe de la ONU y Lula acusan a Israel de genocidioHoy 09:58Trump dice estar listo para una nueva reunión con Putin: ¿Por qué Miami está en duda?Trump dice estar listo para una nueva reunión con Putin: ¿Por qué Miami está en duda?Hoy 09:48Arabia Saudita restaura un oleoducto estratégico que evita el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo caeArabia Saudita restaura un oleoducto estratégico que evita el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo caeHoy 08:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo