Incendio de un transformador en una subestación del distrito de Almazar en Taskent

El primer día del verano trajo una emoción inesperada a los residentes del distrito de Almazar en nuestra capital, queridos lectores. Esta tarde, 1 de junio, se produjo un incendio en una de las principales subestaciones eléctricas del distrito debido a un fallo técnico repentino. Según un informe urgente recibido por el Departamento de Situaciones de Emergencia de la ciudad, a las 18:57 se observaron fuertes llamas y humo en la instalación eléctrica situada a lo largo de la Pequeña Circunvalación.

¡Los valientes bomberos de nuestra capital actuaron de inmediato! ¡Sigan atentos a nuestra página, les informaremos detalladamente sobre cuánto tiempo tomó controlar el fuego, la lista de barrios temporalmente sin electricidad y los trabajos de restauración en curso!

Resultado de la respuesta rápida: Fuego controlado en minutos

Solo 4 minutos después del aviso, a las 19:01, los equipos especiales de bomberos y rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia llegaron al lugar. Gracias a la habilidad y rapidez de los rescatistas, las llamas fueron rodeadas por completo a las 19:12 y el incendio se extinguió totalmente a las 19:17.

La mejor noticia: Durante la intensa lucha contra el fuego, nadie resultó herido y no se registraron quemaduras ni víctimas. ¡Todos están sanos y salvos!

Cortes de energía: ¿Qué barrios se quedaron sin luz?

Aunque el incendio se extinguió rápidamente, el accidente técnico en la subestación, conocida como «Vistavochnaya», provocó una interrupción temporal del suministro eléctrico en varias partes del distrito. Según la información oficial difundida por la administración del distrito de Almazar, actualmente se observan cortes temporales en los siguientes barrios:

Barrios «Quyosh» y «Orzu»;

Zonas «Universitet», «Ziyo» y «Ziyokor»;

Barrios «Zamondosh», «Alon», «Chustiy» y «Chigatoy Darvoza».

Alcance de los daños y trabajos de restauración

La magnitud de los inconvenientes temporales causados por este desafortunado accidente es considerable, y la administración ha revelado las siguientes cifras:

🌐 Categoría de consumidores 📊 Número de afectados temporalmente Hogares residenciales 6 200 hogares Entidades jurídicas 807 empresas Instalaciones sociales 18 instituciones (hospitales, guarderías, etc.) Centros juveniles Residencias estudiantiles

Estimados residentes de la capital y del distrito, ¡no hay motivo de preocupación! En este momento, brigadas especiales formadas por los especialistas más experimentados trabajan en el lugar día y noche. Todas las fuerzas están movilizadas para solucionar las averías en el menor tiempo posible y devolver la luz a los hogares.

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