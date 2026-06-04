Prestigioso foro internacional medioambiental inicia sus trabajos en Samarcanda

Foto: Saida Mirziyoyeva

La antigua y siempre joven ciudad de Samarcanda se ha convertido una vez más en un centro importante de diálogo político y ecológico mundial. La 8ª Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, organizada a alto nivel en esta ciudad histórica, ha iniciado oficialmente sus trabajos. Saida Mirziyoyeva, jefa de la Administración Presidencial de la República de Uzbekistán, asistió a la ceremonia de apertura de este prestigioso evento y leyó solemnemente el sincero mensaje de felicitación del líder del país a los participantes.

Este gran foro sirve como una plataforma única para el amplio debate del cambio climático y los problemas medioambientales globales, que hoy son de los más urgentes y críticos no solo para la región de Asia Central, sino para todo el planeta. Además, este evento ha demostrado una vez más claramente en la historia reciente el creciente papel y la reputación de Uzbekistán en la definición de la agenda medioambiental global.

Miles de millones en inversiones: Un gran paso hacia un futuro «verde»

Sin duda, una de las partes más destacadas y prácticas de la Asamblea fue la exposición especializada organizada en su marco, «Eco Expo Central Asia-2026» . En el recinto de la exposición se firmó un volumen sin precedentes de documentos financieros para proyectos prometedores destinados a proteger la naturaleza:

Para garantizar la sostenibilidad medioambiental, se obtuvieron 80 millones de dólares en fondos de subvenciones incondicionales;

Para la implementación de proyectos energéticamente eficientes y ecológicos, se alcanzaron más de 520 millones de dólares en acuerdos importantes para atraer inversión extranjera directa.

Ahora, la tarea más importante es implementar de manera consistente y de calidad estas enormes cifras sobre el papel y las nobles iniciativas destinadas a preservar la naturaleza en nuestra vida. Afortunadamente, más de 180 países están representados por más de 8.500 científicos líderes, expertos y especialistas del sector que participan en estos dos grandes eventos.

Cooperación con el OIEA en energía nuclear y medicina

En el marco de los eventos en Samarcanda, Saida Mirziyoyeva, jefa de la Administración Presidencial, mantuvo una reunión oficial con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien visitó nuestro país.

Invitado de alto rango Objetivo principal de la visita Principales áreas debatidas Rafael Grossi (Director General del OIEA) Ceremonia de inicio de la construcción de la central nuclear de Jizzakh Infraestructura nuclear moderna, medicina nuclear y formación de personal

El distinguido invitado llegó a Uzbekistán para participar en la solemne ceremonia dedicada al inicio de la construcción de la primera central nuclear (CN) en la región de Jizzakh, un evento histórico largamente esperado en nuestro país. Durante un diálogo sincero y amistoso, las partes examinaron en detalle las perspectivas de asociación para construir una infraestructura nacional moderna de energía nuclear, desarrollar la medicina nuclear, crucial para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves, y formar a jóvenes profesionales altamente cualificados en estos campos conforme a las normas internacionales.

Reseña de Zamin: Estos grandes pasos dados por Uzbekistán en la lucha contra los problemas medioambientales globales y en la adopción de tecnologías nucleares con fines pacíficos sientan las bases para que nuestro país se convierta en el futuro en un Estado aún más limpio y poderoso.

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