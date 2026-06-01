El Huawei Mate 80 supera en popularidad a las series Xiaomi 17 Pro y Vivo X300

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El Huawei Mate 80 supera en popularidad a las series Xiaomi 17 Pro y Vivo X300

La serie de smartphones Huawei Mate 80 está mostrando fuertes resultados de ventas, pero el modelo base se ha convertido en la principal sorpresa de la línea. Según el informante Digital Chat Station, el modelo estándar Huawei Mate 80 ha sido activado casi 4 millones de veces en China en los seis meses posteriores a su lanzamiento. Así lo informa Ixbt.com .

Según el informe publicado, el modelo estándar por sí solo ha logrado superar a varios buques insignia de la competencia en términos de volumen de activación. En concreto, resultó ser más popular que el dúo Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, así como que los modelos Vivo X300 y Vivo X300 Pro.

A modo de comparación, anteriormente se informó que se vendieron aproximadamente 1,5 millones de unidades en los dos primeros meses de ventas del Mate 80, y que las tasas de crecimiento se aceleraron significativamente después. Esto indica que el interés de los usuarios por el buque insignia base sigue siendo estable.

Actualmente, las ventas totales de toda la serie, incluidas las versiones Pro y Pro Max, han superado los 6 millones de unidades. Este éxito de Huawei indica que la posición de la marca en el mercado chino de smartphones se está fortaleciendo aún más.

HuaweiMate 80XiaomiVivoSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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