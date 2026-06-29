Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre

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Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre

Se ha revelado que la influencia de la actividad solar y las tormentas geomagnéticas en la atmósfera terrestre es mucho más fuerte de lo que se suponía anteriormente. Según nuevas investigaciones científicas, las tormentas magnéticas intensas tienen la capacidad de alterar las condiciones meteorológicas en ciertas regiones de nuestro planeta en decenas de grados en un solo día. Este descubrimiento cambia fundamentalmente las percepciones sobre la conexión entre el clima espacial y el clima terrestre. Así lo informa Ixbt.com informa .

El estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters, se basa en el análisis de 67 años de datos meteorológicos. Utilizando la base de reanálisis atmosférico ERA5, los científicos estudiaron todas las grandes perturbaciones geomagnéticas observadas desde la década de 1950. Los resultados mostraron que cuando los flujos de plasma y las erupciones solares golpean la magnetosfera terrestre, esto afecta directamente no solo a los sistemas de comunicación, sino también a la temperatura y la presión en las capas inferiores de la atmósfera.

El clima puede cambiar de forma anómala

Los autores del estudio señalan que, durante las tormentas magnéticas, se observan desviaciones evidentes en la temperatura, la cantidad de precipitaciones y el balance de radiación. Especialmente en la región de América del Norte, particularmente en la temporada de invierno, este efecto es muy alto. En algunos casos, se han registrado cambios en la temperatura del aire de decenas de grados, lo cual es varias veces más potente que las fluctuaciones habituales observadas durante el ciclo solar de 11 años (una décima de grado).

El mecanismo de este proceso se explica por el principio de transferencia de energía "hacia abajo". La energía de las tormentas solares afecta primero a la ionosfera y a las capas superiores de la atmósfera. Luego, esta energía se transfiere hacia abajo a través de los vórtices polares estratosféricos y las corrientes en chorro (jet stream), remodelando el mapa meteorológico de la troposfera donde vivimos.

La precisión de los pronósticos aumentará

Actualmente, los modelos meteorológicos y climáticos vigentes no tienen en cuenta este impacto rápido de las tormentas geomagnéticas en el clima. Esto puede causar que los eventos climáticos extremos inesperados no sean pronosticados. Según los científicos, integrar los parámetros del clima espacial en los sistemas de pronóstico aumentará significativamente la precisión de los datos meteorológicos.

Durante el estudio, se identificaron las siguientes leyes fundamentales:

  • El impacto de las tormentas magnéticas es más fuerte en los meses de invierno que en otras estaciones;
  • Cuanto más fuerte es la tormenta, más aumentan linealmente las desviaciones en la atmósfera;
  • Se observa una disminución drástica en la cantidad de precipitaciones en algunas regiones después de las tormentas;
  • Los efectos no son globales, sino de carácter regional, y se notan principalmente en latitudes altas.
Según datos de Ixbt.com, este trabajo científico es un nuevo paso en la comprensión de la compleja cadena entre la actividad solar y el clima terrestre. Aunque los procesos climáticos dependen de muchos factores, ahora se ha demostrado que el factor geomagnético no puede ignorarse. Esto tiene una importancia crucial para la detección futura de desastres naturales.

SolTormenta MagnéticaClimaInvestigaciónClimatología
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Abror Shuhratov
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