Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana

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Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana

Se ha producido un giro importante en el mundo de la robótica: Ubtech ha presentado su nueva generación de robots hiperrealistas. Estos dispositivos de la serie U1 llaman la atención no solo por su capacidad de comunicarse mediante AI, sino también por reproducir los detalles más mínimos de la anatomía humana. Esta tecnología es un paso importante para convertir a los robots en compañeros emocionales en lugar de simples máquinas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El aspecto más sorprendente del nuevo modelo es su apariencia. Según Tan Min, director de marca de Ubtech, bajo la piel del modelo U1 Pro incluso se pueden ver pequeños vasos capilares. Este alto nivel de realismo sirve para superar la barrera del "valle inquietante" (uncanny valley) al interactuar cara a cara con el robot y despertar un sentimiento de proximidad natural en el usuario.

Un éxito sin precedentes en el mercado

La demanda del nuevo producto fue mucho mayor de lo esperado. Según ixbt.com, se recibieron más de 13 361 pedidos ya el primer día de ventas. El volumen total de ventas superó los 300 millones de dólares, lo que es más que los ingresos de la empresa para todo el año 2025. Esta cifra confirma el gran interés de los consumidores por los robots antropomórficos para uso doméstico.

Durante la presentación, la versión más cara de la serie, el U1 Ultra, interpretó bailes latinos en el escenario. Sin embargo, los observadores señalaron que los movimientos del robot aún no son perfectos. Aunque sus movimientos son algo rígidos y parecen los de una muñeca, el ritmo de desarrollo de la tecnología promete una cinemática más fluida en el futuro.

Gama de modelos y compañía digital

Actualmente se ofrecen dos opciones para los compradores: el U1 Lite, donde solo la cabeza se mueve, y la versión U1 Pro, totalmente funcional. Antes de que comience la producción en serie y la entrega, los usuarios pueden interactuar con una copia digital del robot a través de una aplicación móvil especial.

La dirección de la empresa destaca que, cuando el robot llega a la casa del comprador, reconoce al usuario como a un "viejo amigo". Esto se logra gracias a la interconexión entre los datos recopilados a través de la aplicación y la AI. En el mercado tecnológico de Uzbekistán, tales innovaciones podrían tener un gran potencial en el futuro como asistentes para ancianos o niñeras inteligentes para niños pequeños.

UbtechRobóticaAITecnologíaU1 Pro
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Abror Shuhratov
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