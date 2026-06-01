Samsung lanza la actualización One UI 8.5 para los modelos Galaxy A34, A54 y M36

Samsung está ampliando el despliegue de la versión final de su interfaz One UI 8.5 para smartphones de gama media. Hoy, la actualización se lanzó para el modelo Galaxy A34: el software con el número de compilación A346NKSUEFZE6 ha salido oficialmente en Corea del Sur. Esto fue reportado por Ixbt.com .

Además, la versión One UI 8.5 se ha puesto a disposición para los smartphones Galaxy M36 (conocido como Galaxy Jump 4 en el mercado coreano) y Galaxy A54 (Galaxy Quantum 4). La actualización para el Galaxy M36 tiene un tamaño aproximado de 3 GB e incluye el parche de seguridad de mayo de 2026.

Al mismo tiempo, Samsung ha ampliado la disponibilidad geográfica de la actualización para los modelos más recientes Galaxy A55 y Galaxy A35. One UI 8.5 ya está disponible para los usuarios en la India y comenzará a llegar a otros países en un futuro próximo.

Las características clave de la interfaz One UI 8.5 incluyen un nuevo diseño con efectos de transparencia y desenfoque mejorados, un panel de ajustes rápidos totalmente personalizable y opciones adicionales de fuentes para el reloj de la pantalla de bloqueo. Además, Samsung ha añadido nuevos fondos de pantalla, una aplicación de Clima mejorada y funciones ampliadas de Reloj.