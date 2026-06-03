Qubits 1000 veces más fiables: Microsoft presenta el procesador Majorana 2

En la conferencia anual Build en San Francisco, Microsoft presentó su procesador cuántico de próxima generación, Majorana 2. Según los desarrolladores, el chip se creó utilizando la plataforma de IA de la compañía llamada Discovery, con cambios significativos en su diseño y composición de materiales. El nuevo procesador reemplaza a la versión anterior Majorana 1. Ixbt.com informa .

Chetan Nayak, vicepresidente de Microsoft Quantum, señaló que la pila de materiales en Majorana 2 se ha mejorado para formar una fase topológica más estable. Específicamente, se utilizó plomo en lugar del aluminio superconductor de la primera versión. Además, la zona activa del semiconductor se actualizó a una combinación de arseniuro de indio y arseniuro de indio-antimonio. Estos cambios contribuyeron a un aumento significativo del rendimiento.

Los expertos de la compañía explican que la nueva combinación de materiales protege mejor a los qubits de influencias externas, incluida la radiación cósmica y las interferencias electromagnéticas. Tales factores han sido tradicionalmente uno de los principales desafíos en la computación cuántica. Como resultado de la transición a la nueva arquitectura, la fiabilidad de los qubits ha aumentado 1000 veces.

Estos logros impulsaron a Microsoft a revisar sus planes de desarrollo tecnológico. Según Chetan Nayak, la hoja de ruta para crear una computadora cuántica práctica se ha reducido a la mitad, y la compañía ahora apunta a alcanzar este objetivo para 2029. Tales computadoras serán capaces de resolver problemas que son imposibles para las supercomputadoras más potentes de la actualidad.

Junto con la presentación de Majorana 2, Microsoft anunció el lanzamiento público de su plataforma Discovery. Esta IA agéntica ayudó a los ingenieros a diseñar el nuevo procesador y modelar sus variantes estructurales. El sistema Discovery está diseñado para automatizar la investigación científica, analizar grandes volúmenes de datos y acelerar la creación de nuevos materiales.