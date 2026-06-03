Rusia lanzará su propia litografía de chips de 130 nm para 2027

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Rusia lanzará su propia litografía de chips de 130 nm para 2027

El primer viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Denis Manturov, anunció que el próximo año se creará la primera máquina de litografía nacional del país, capaz de producir chips mediante el proceso de 130 nm. Así lo declaró en una entrevista con Kommersant. Ixbt.com informa .

Según Manturov, dado que Rusia no podrá utilizar máquinas de litografía extranjeras ni equipos de procesamiento de obleas de silicio en un futuro próximo, se ve obligada a centrarse en sus propias tecnologías en ingeniería microelectrónica. Esto se considera la única vía para garantizar la independencia estratégica.

Se señala que el año pasado se produjo en Rusia una máquina de litografía basada en tecnología de 350 nm. El plan para el próximo año es reducir este indicador a 130 nm. «Será nuestro propio equipo, independiente de cualquier otro», añadió Denis Manturov.

Además, han surgido informes de que Rusia está desarrollando un microscopio especializado para la fabricación de microchips con el fin de reemplazar los de la marca japonesa Hitachi. Asimismo, se han asignado 2.000 millones de rublos para sustituir tres dispositivos occidentales utilizados en la producción de chips.

RusiaLitografíaTecnologíaChipMicroelectrónica
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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