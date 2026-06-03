El «platillo volador» Starfall de 2 toneladas de Elon Musk funciona con propulsores de gas frío

Según nuevos datos, el proyecto Starfall es una cápsula reutilizable compacta de 3,1 metros de diámetro, 0,75 metros de altura y un peso aproximado de 2,1 toneladas. Se planea usar propulsores de gas frío para controlar la orientación del dispositivo durante el vuelo. Ixbt.com informa .

Se ha desarrollado un sistema de paracaídas principales, de extracción y de frenado para garantizar el aterrizaje seguro de la cápsula en la Tierra. El objetivo principal del proyecto Starfall es avanzar en las tecnologías de fabricación orbital, lo que se espera que inaugure una nueva era en la industria espacial.

Según el plan, los equipos y materias primas necesarios se entregarán en órbita, donde se fabricarán productos en condiciones de microgravedad y vacío. Los productos terminados se devolverán a la Tierra utilizando la cápsula Starfall. Estas capacidades se consideran muy prometedoras para la producción de productos de alta tecnología.

Además, SpaceX contempla el sistema Starfall como un medio para la entrega ultrarrápida de carga entre puntos en la Tierra a través de trayectorias orbitales y suborbitales. Esta tecnología también está generando gran interés en las estructuras militares de EE. UU.