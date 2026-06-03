El «platillo volador» Starfall de 2 toneladas de Elon Musk funciona con propulsores de gas frío

·65·Tecnología
El «platillo volador» Starfall de 2 toneladas de Elon Musk funciona con propulsores de gas frío

Según nuevos datos, el proyecto Starfall es una cápsula reutilizable compacta de 3,1 metros de diámetro, 0,75 metros de altura y un peso aproximado de 2,1 toneladas. Se planea usar propulsores de gas frío para controlar la orientación del dispositivo durante el vuelo. Ixbt.com informa .

Se ha desarrollado un sistema de paracaídas principales, de extracción y de frenado para garantizar el aterrizaje seguro de la cápsula en la Tierra. El objetivo principal del proyecto Starfall es avanzar en las tecnologías de fabricación orbital, lo que se espera que inaugure una nueva era en la industria espacial.

Según el plan, los equipos y materias primas necesarios se entregarán en órbita, donde se fabricarán productos en condiciones de microgravedad y vacío. Los productos terminados se devolverán a la Tierra utilizando la cápsula Starfall. Estas capacidades se consideran muy prometedoras para la producción de productos de alta tecnología.

Además, SpaceX contempla el sistema Starfall como un medio para la entrega ultrarrápida de carga entre puntos en la Tierra a través de trayectorias orbitales y suborbitales. Esta tecnología también está generando gran interés en las estructuras militares de EE. UU.

SpaceXStarfallElon MuskTecnologíaEspacio
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi lanza un power bank asequible con indicador de estado de la bateríaHoy, 08:52Starlink inicia la lucha contra el fraude: terminales desactivados en todo el mundoHoy, 08:28Fotos asombrosas desde el espacio: Los cosmonautas orbitan la Tierra cuatro vecesHoy, 07:53Cuatro cámaras de 50 MP y batería de 6500 mAh: presentado el Motorola Edge 70 Pro+Hoy, 07:25Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max MessengerHoy, 07:22
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal