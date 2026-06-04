Ladrón en San Francisco comete delito usando un robotaxi de Waymo

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Ladrón en San Francisco comete delito usando un robotaxi de Waymo

Este enero ocurrió un robo inusual en San Francisco: una persona desconocida utilizó un coche autónomo de Waymo para robar ropa de yoga. La policía aún no ha logrado detener al culpable, lo que pone en duda las percepciones sobre las capacidades de vigilancia de los robotaxis. Según Techcrunch.com informa .

Según el San Francisco Chronicle, este incidente reveló cómo Waymo gestiona los vídeos grabados por sus vehículos. Aunque la empresa conserva las imágenes durante los viajes, se desconoce cuánto tiempo se almacenan los datos. Cuando se emitió una orden de registro en abril, las imágenes necesarias ya habían sido eliminadas del sistema.

Lo más intrigante es que la policía no pudo identificar al ladrón ni siquiera a través de las cámaras externas. Esto se atribuye al desenfoque de rostros y detalles en los vídeos debido a la política de privacidad. Además, los datos de la cuenta de Waymo no ayudaron a la investigación.

Las cámaras de seguridad del estudio Hot 8 Yoga registraron al ladrón llegando en el robotaxi, robando la ropa y marchándose en el mismo vehículo. Sin embargo, los datos de usuario proporcionados por Waymo no llevaron a las fuerzas del orden a la identidad del sospechoso.

WaymoRobotaxiSan FranciscoTecnologíaSeguridad
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Nodirbek Razzokov
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